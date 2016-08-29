ایران در حمایت از مردم عراق و سوریه کوتاهی نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در دیدار با «شیخ اکرم کعبی» دبیر کل حرکت النجبای عراق با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر صدام در دوران دفاع مقدس گفت: جنگ ما هم تنها نبرد با صدام و حزب بعث و یک کشور نبود بلکه همه دنیای آن روز با فشار ابرقدرتها بسیج شده بودند تا از صدام در برابر ایران حمایت کنند.

وی افزود: مقاومت نظام نوپای جمهوری اسلامی بدون امکانات و تجربه رزمی، در برابر رژیم صدام، به دلیل حمایت مردمی از انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و بسیج جوانان و نوجوانان حزب اللهی در آن روز بدون سابقه نظامی و تنها با تکیه بر ایمان توانست بر رژیم صدام به پیروزی برسند.

آیت الله جنتی وضع امروز عراق و سوریه را شبیه ابتدای دوران دفاع مقدس در ایران توصیف کرد و گفت: من مطمئن هستم که حضور جوانان مومن در نبرد با گروهک های تکفیری وابسته به استکبار جهانی به پیروزی منتهی خواهد شد. چرا که خداوند فرموده است؛ «... إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم» (محمد: 7)

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اهدای خون شهدای شما به اسلام عزیز، بهترین پشتیبان جبهه های شما است البته ملت ایران هم در حمایت از مردم مظلوم عراق و سوریه و دفاع از حرم اهل بیت (س) کوتاهی نخواهد کرد.

آیت الله جنتی تصریح کرد: راه اهل بیت(ع) البته شهادت و اسارت و زحمت دارد اما بدانید که برکات آن جاودانی است و قرنها باقی می ماند.

در این دیدار «شیخ اکرم کعبی» دبیر کل حرکت النجبای عراق از گروههای تشکیل دهنده «حشد الشعبی» (بسیج مردمی عراق) گزارشی از فعالیت های این گروه مردمی در دفاع از حریم اهل بیت (س) و سوابق مبارزاتی گروه خود در نبرد با رژیم صدام و نیز اشغالگران آمریکایی ارائه داد و یادآور شد؛ ما خود را شاگرد مکتب حضرت امام خمینی(ره) می دانیم و ایمان داریم که با اتکای به خداوند متعال، می توان سرزمین های اسلامی را از اسارت عوامل استکبار جهانی رها کرد.