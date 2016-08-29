به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس فلاح مجری طرح، در خصوص دستگاه حاوی پرکن برای جداسازی آب از روغن و مواد نفتی گفت: در تمامی صنایع نفتی با پسابهای حاوی مواد نفتی مواجه هستیم که ممکن است پسابهای نفتی باشند و یا آبهای زیرزمینی که بر اثر نشت مخازن نفتی آلوده شده اند.

فلاح یادآور شد: درحال حاضر آبهای زیرزمینی اکثر مناطق مجاور پالایشگاه ها به مواد نفتی آلوده هستند و برای بازگرداندن این آبها به چرخه مصرف باید آنها را تصفیه کنیم که اولین گام تصفیه، جداسازی مواد نفتی از پسابهای آلوده است.

وی درباره معایب روش های سنتی تصفیه پسابهای نفتی در کشور گفت: روش های سنتی که برای جداسازی آب از مواد نفتی در ایران استفاده می شود کارآیی لازم را ندارند و یکی از معایب دستگاه هایشان این است که فضای زیادی اشغال می کنند و دیگر اینکه، قادر به جداسازی ذرات بسیار ریز نیستند بنابراین فرآیند تصفیه پسابها در این روشها با مشکل مواجه می شود.

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: کشورهایی مانند آمریکا از روش های جدیدی که راندمان بسیار بالایی دارد برای تصفیه پسابهای آلوده استفاده می کنند و از آنجا که ما به دلیل تحریم ها، امکان دسترسی به نقشه ها و پتنت دستگاه های خارجی نداشتیم ایده اولیه را از آنها گرفتیم ولی کل مراحل طراحی و ساخت دستگاه و بهینه سازی آن را با دانش فنی بومی به سرانجام رساندیم.

وی ادامه داد: این دستگاه از چندی پیش در یکی از پالایشگاه های کشور، نصب شده و با گذراندن آزمایش های مختلف، موفق به دریافت تائیدیه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی و ایمنی شده است.

مجری طرح پژوهشی ساخت دستگاه جداسازی آب از مواد نفتی درباره ویژگی های این دستگاه گفت: قابلیت جداسازی مواد نفتی از پساب توسط این دستگاه، بالای ۹۹ درصد است و جداسازی ذرات بسیار ریز مواد نفتی را از پساب با دقت بسیار بالا انجام می دهد.

به گفته وی، ابعاد و اندازه دستگاه بسته به میزان آبی که قرار است تصفیه کند، متغیر خواهد بود و می توان آن را در اندازه های بسیار کوچک آزمایشگاهی تا ابعاد بسیار بزرگ، طراحی و تولید کرد.

فلاح خاطرنشان کرد: نمونه فعلی این دستگاه با ظرفیت تصفیه ۵ لیتر در ثانیه طراحی شده و در کمتر از یک ساعت، کار تصفیه را انجام می دهد درحالیکه سیستم های مشابه قدیمی برای تصفیه به حداقل ۱۰ ساعت زمان نیاز داشتند و همین بالارفتن سرعت تصفیه، منجر به کوچکتر شدن اندازه دستگاه می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این دستگاه به لحاظ قیمت نیز با نمونه های مشابه خارجی، قابل مقایسه نیست زیرا تمام قطعات آن در داخل ساخته شده و همین موضوع، قیمت تمام شده تولید را بسیار پایین تر می آورد.

وی با بیان اینکه کاربرد اصلی این دستگاه در مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاه ها و صنایع مرتبط با نفت است، گفت: استفاده از این دستگاه در صنایع نفتی بسیار مقرون به صرفه است زیرا با تصفیه پساب، مواد نفتی آنها مجددا به چرخه مصرف برمی گردد و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می کند.

این پژوهشگر برای اینکه بتواند آب حاصل از تصفیه پسابهای آلوده، قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی داشته باشد، یک روش تکمیلی به نام «انعقاد سازی شیمی» یا «انعقاد سازی الکتریکی» را برای دستگاه لحاظ کرده است.

وی در این رابطه توضیح داد: با استفاده از این روش، کیفیت آب حاصل از تصفیه کاملا با آبهای قابل استفاده در کشاورزی، انطباق یافت و آب کاملا سالم به دست آمد که الان برای آبیاری فضای سبز اطراف پالایشگاه استفاده می شود که با توجه به بحران آب در کشور، بازیافت این آبها کمک بزرگی به تامین آب موردنیاز کشاورزی و فضای سبز اطراف صنایع نفت و گاز خواهد کرد.

فلاح تاکید کرد: تصفیه پسابهای آلوده به مواد نفتی به این روش جدید، مزایای اقتصادی و محیط زیستی فراوانی دارد چرا که موجب بازگرداندن موادنفتی به چرخه مصرف می شود، به حفظ سلامت محیط زیست و منابع آب کمک می کند و آب بازیافتی به مصرف کشاورزی و آبیاری فضای سبز می رسد که این کار هم به کاهش آلودگی هوای اطراف صنایع نفتی منجر می شود.

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: افزون بر بازدهی بالا، راهبری ساده و آسان برای کاربران نیز یکی دیگر از مزایای این روش است ضمن اینکه این دستگاه می تواند در شرایط محیطی و دماهای مختلف، کار کند.

وی افزود: این طرح پژوهشی، اکنون در مرحله تجاری سازی و انعقاد قرارداد با یکی از پالایشگاه های کشور است.