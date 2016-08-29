تبلیغات مویرگی نمایشگاه پوشاک ایران در ۴۵ شهر کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران «ایران مُد» ۴۵ گروه از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه به ۴۵ شهر برگزیده ایران اعزام و با اطلاع رسانی به خرده فروشی‌ها پوشاک و جمع‌آوری اطلاعات آنان پرداختند که براساس اطلاعات کسب شده از واحدهای تولید پوشاک، متصل نبودن آن‌ها به سیستم توزیع بزرگترین مشکل در این زمینه بوده که با این حرکت می‌توان سهم بازار از محصولات داخلی را افزایش داد.

شهرهای شیراز، فومن، سمنان، قائمشهر، اردبیل، تنکابن، کرمان، ساری، نجف آباد، رامسر، خرم آباد، لنگرود، اصفهان، لاهیجان، مشهد، رشت، بوشهر، انزلی، تبریز، چالوس، دامغان، ارومیه، خوی، بوشهر برخی از این شهرها هستند.

همچنین شرکت‌های تارتن، زاگرس پوش، نقشینه، جامعه، سیوان، نیک ریس، عصر جدید، هاناجین، بوتیک سعید، بهبود، سله بن، سارک، رونی، آی نور، ویچی، آیسلند، بهشوران، نفیس، من تن، مهیار، گلسار، ناربن، دوگل، روزان، پاآرا، تریکو گلزار، تریکو آلفا، جامه باف، وچیون، فخر ایران، مدیس، مقدم، رنس و دنیزتک برخی از برندهای ایرانی هستند که باهدف ایجاد رقابت و تبادل اطلاعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، ارتقای سطح تولید داخلی کشور، علمی کردن طرح تولید لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال، بازاریابی و افزایش صادرات و افزایش راندمان تولید داخلی در این نمایشگاه حضور دارند.

چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران «ایران مُد» از ۱۳ تا ۱۶ شهریور ماه هر روز از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران سالن ۳۸B آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.