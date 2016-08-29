خبرگزاری ایسنا نوشت: مروری بر جدیدترین قیمت سیم‌کارت‌ گویای آن است که سیر افزایش قیمت خط‌های کد ۱ افزایش گرفته و مرز سه میلیون تومان را هم رد کرده است. بدین ترتیب در حال حاضر برای خرید یک خط کد یک در بازار موبایل و سیم‌کارت حداقل قیمتی که لحاظ می‌شود رقمی حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که البته این رقم براساس موضوعاتی مانند برند بودن شماره قابل افزایش است.



خط‌های کد ۲ نیز این روزها به قیمتی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌اند و سیم کارت کد ۳ همراه اول در بازار با بهایی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.



کدهای ۴ و ۵ نیز به ترتیب براساس میزان رند بودن شماره قیمت‌هایی بالغ بر ۸۰۰ و ۶۵۰ هزار تومان دارند.



سیم‌کارت‌های کد ۶ هم‌اکنون در بازارهایی بیش از ۶۰۰ هزار تومان دارند و خط‌های کد ۷ با قیمتی بیش از ۴۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.



اما در ارتباط با خط‌های جدیدتر همراه اول، در حال حاضر سیم‌کارت دائمی ۰۹۱۲ با کد ۸ در صورت صفربودن شماره قیمتی بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که در صورت کارکرده بودن این خط این رقم به حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.



سیم‌کارت کد ۹ نیز این روزها حداقل ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد که اگر به ندرت خط کار کرده آن نیز در بازار وجود داشته باشد بهای آن به کمتر از ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.



خط‌های کد صفر همراه اول که جدیدترین شماره‌های واگذار شده اپراتور به‌شمار می‌روند هم در حال حاضر با قیمتی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شوند.



از سوی مسوولان انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی و فعالان بازار همچنان مانند ماه‌های قبل شرایط عرضه و تقاضا و کمبود کدهای قدیمی در بازار عمده‌ترین دلیل گرانی سیم‌کارت اعلام می‌شود. با این وجود طی چند ماه گذشته و در شرایطی که فعالان این صنعت به‌طور دائم از رکود بازار گلایه دارند، قیمت سیم‌کارت و به ویژه کد ۱ افزایش قابل توجهی داشته است.