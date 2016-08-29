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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

فرمانده مرزبانی ناجا تاکید کرد:

ایران، اجازه ترانزیت موادمخدر به اروپا و سایر کشورها را نمی دهد

ایران، اجازه ترانزیت موادمخدر به اروپا و سایر کشورها را نمی دهد

فرمانده مرزبانی ناجا در دیدار با سفیر و سرکنسول کشور ترکمنستان با اشاره به اینکه کشورمان اجازه ترانزیت مواد مخدر به سایر کشورها را نمی دهد، گفت: ایران در خط مقدم مقابله با مواد مخدر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قربان اف سفیر کشور ترکمنستان با حضور در ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا با سردار قاسم رضایی  دیدار و گفتگو کرد .

سردار قاسم رضایی در این دیدار با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی دو کشور، اظهارداشت: ترکمنستان بعد از استقلال پیشرفت های خوبی داشته و ما از پیشرفت کشورهای همسایه خود خرسندیم.

وی با بیان اینکه افزایش تعاملات موجب کاهش آسیب پذیری ها می شود، برای برگزاری اولین اجلاس مشترک مرزبانان دو کشور در ایران و یا ترکمنستان اعلام آمادگی کرد.

رضایی با اشاره به تجربیات کشورمان در مقابله با گروه های تروریستی و سوداگران مرگ، گفت: ما می توانیم این تجربیات را به مرزبانان کشور دوست و همسایه خود ترکمنستان منتقل کنیم.

وی ادامه داد: ایران اسلامی در کنار برخورد با ورود مواد مخدر به کشور اجازه ترانزیت این مواد به سایر کشورها و اروپا را نیز نمی دهد.

فرمانده مرزبانی ناجا، کشفیات مواد مخدر در سال گذشته را بیش از ۵۰۰ تن عنوان و تصریح کرد: ایران با جدیت با سوداگران مرگ برخورد می کند و کشور ما در خط مقدم مقابله با مواد مخدر است.

ارتباط صمیمی ایران و ترکمنستان در دنیا مثال زدنی است

احمد قربان اف نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که کشور ترکمنستان را خویشاوند کشور ایران خوانده بودند ، از روابط حسنه و دوستانه مسئولان کشورمان در قبال ترکمنستان تقدیر کرد و گفت: ایران بهترین دوست ترکمنستان و مرز ما با ایران، مرز دوستی است.

وی، سد دوستی را یکی از نشانه های سطح بالای روابط دو کشور دانست و افزود: ارتباط صمیمی ایران و ترکمنستان در دنیا مثال زدنی است و ما با کمتر کشورهایی در این سطح روابط دیپلماتیک داریم، هیچ کس نمی تواند در این روابط دوستانه و عمیق خللی ایجاد کند.

سفیر ترکمنستان همچنین با تقدیم دعوتنامه فرمانده مرزبانی این کشور به سردار رضایی برای شرکت در یک مراسم بزرگ و مهم در ترکمنستان، گفت: این سفر می تواند فرصت خوبی برای آغاز تعاملات گسترده تر مرزبانان دو کشور باشد، امیدواریم با قبول این دعوت و حضور در این مراسم سطح روابط مرزی دو کشور بیش از پیش ارتقا یابد .

کد مطلب 3755138

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