ایران، اجازه ترانزیت موادمخدر به اروپا و سایر کشورها را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قربان اف سفیر کشور ترکمنستان با حضور در ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا با سردار قاسم رضایی دیدار و گفتگو کرد .

سردار قاسم رضایی در این دیدار با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی دو کشور، اظهارداشت: ترکمنستان بعد از استقلال پیشرفت های خوبی داشته و ما از پیشرفت کشورهای همسایه خود خرسندیم.

وی با بیان اینکه افزایش تعاملات موجب کاهش آسیب پذیری ها می شود، برای برگزاری اولین اجلاس مشترک مرزبانان دو کشور در ایران و یا ترکمنستان اعلام آمادگی کرد.

رضایی با اشاره به تجربیات کشورمان در مقابله با گروه های تروریستی و سوداگران مرگ، گفت: ما می توانیم این تجربیات را به مرزبانان کشور دوست و همسایه خود ترکمنستان منتقل کنیم.

وی ادامه داد: ایران اسلامی در کنار برخورد با ورود مواد مخدر به کشور اجازه ترانزیت این مواد به سایر کشورها و اروپا را نیز نمی دهد.

فرمانده مرزبانی ناجا، کشفیات مواد مخدر در سال گذشته را بیش از ۵۰۰ تن عنوان و تصریح کرد: ایران با جدیت با سوداگران مرگ برخورد می کند و کشور ما در خط مقدم مقابله با مواد مخدر است.

ارتباط صمیمی ایران و ترکمنستان در دنیا مثال زدنی است

احمد قربان اف نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که کشور ترکمنستان را خویشاوند کشور ایران خوانده بودند ، از روابط حسنه و دوستانه مسئولان کشورمان در قبال ترکمنستان تقدیر کرد و گفت: ایران بهترین دوست ترکمنستان و مرز ما با ایران، مرز دوستی است.

وی، سد دوستی را یکی از نشانه های سطح بالای روابط دو کشور دانست و افزود: ارتباط صمیمی ایران و ترکمنستان در دنیا مثال زدنی است و ما با کمتر کشورهایی در این سطح روابط دیپلماتیک داریم، هیچ کس نمی تواند در این روابط دوستانه و عمیق خللی ایجاد کند.

سفیر ترکمنستان همچنین با تقدیم دعوتنامه فرمانده مرزبانی این کشور به سردار رضایی برای شرکت در یک مراسم بزرگ و مهم در ترکمنستان، گفت: این سفر می تواند فرصت خوبی برای آغاز تعاملات گسترده تر مرزبانان دو کشور باشد، امیدواریم با قبول این دعوت و حضور در این مراسم سطح روابط مرزی دو کشور بیش از پیش ارتقا یابد .