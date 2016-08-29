به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، فیلتر کلمات کلیدی Keyword filter، هشتگها و اسامی، ویژگی نو شده توئیتر است که بهزودی فعال میشود تا کسانی که با حمله ناگهانی از سوی کاربران مزاحم قرار میگیرند از خود دفاع فیلتری کنند. هرچند تیم توسعهدهنده یک سالی است که این ویژگی را بهصورت مقدماتی عرضه کرده اما آنچه قرار است رونمایی شود بسیار وسیعتر و گستردهتر خواهد بود و کاربر مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت.
حمله بهحساب کاربری توئیتر افراد معروف برخی اوقات باعث شده تا آن کاربر بهطور کلی با توئیتر خداحافظی کند و به همین خاطر مدیران این شبکه اجتماعی تصمیم گرفتهاند تا با ساخت ابزاری که در اختیار قربانیان (و سایر کاربران) قرار میدهند با این پدیده زشت بهطور رسمی مبارزه کنند.
کاربر با این ابزار قادر است تا از روی timeline و Mentions با مزاحمین برخورد فنی کرده و آنها را کلاً فیلتر کند.
در ویژگی جدید کلمات و اصطلاحات، کلمات کلیدی و هر نوع تهمت و دشنام بنا به درخواست کاربر فیلتر میشود.
پیشتر کاربران کلمات را گزارش میدادند تا فیلتر شوند اما بهزودی این خودِ کاربران خواهند بود که این کار را انجام میدهند.
توئیتر باهدف کمک به کاربرانی که مورد اذیت انواع مزاحمین قرار میگیرند، دست به ابتکار جالبی میزند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، فیلتر کلمات کلیدی Keyword filter، هشتگها و اسامی، ویژگی نو شده توئیتر است که بهزودی فعال میشود تا کسانی که با حمله ناگهانی از سوی کاربران مزاحم قرار میگیرند از خود دفاع فیلتری کنند. هرچند تیم توسعهدهنده یک سالی است که این ویژگی را بهصورت مقدماتی عرضه کرده اما آنچه قرار است رونمایی شود بسیار وسیعتر و گستردهتر خواهد بود و کاربر مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت.
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