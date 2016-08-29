سازندگان تجهیزات صنعت نفت به فکر صادرات هم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه صبح امروز دوشنبه در نشستی با استاندار و سرمایه گذاران خوزستانی در استانداری با بیان اینکه رفع تحریم می تواند برای کشور هم تهدید و هم فرصت باشد، تهدید رفع تحریمها را در زمینه واردات کالای خارجی عنوان کرد و درباره فرصت هم گفت: فرصتهای رفع تحریم این است که شرکتهای فعال در زمینه ساخت تجهیزات که در دوران تحریم قوی شدند در فضای رقابتی به فعالیت بپردازند.

وزیر نفت با اشاره به این که استان خوزستان یکی از مستعدترین استانها در ساخت قطعات و تجهیزات است و در این زمینه حتی از اصفهان بالاتر ست و تنها شرکتهای فعال در تهران می توانند با آنها رقابت کنند، تاکید کرد: شما باید قدرتتان را باور کنید زیرا هم اکنون شرکتهای خوزستانی می توانند همه تجهیزات و قطعات یک پالایشگاه را جز ماشین آلات، هستند.

زنگنه در ادامه بر داشتن برند قطعات تولید شده در داخل کشور و همچنین داشتن کیفیت آنها تاکید کرد و به تهیه فهرست مشترک در وزارت نفت اشاره کرد و افزود: هم اکنون فهرست مشترک در وزارت نفت از سازندگان داخلی تهیه شده است که قرار است در مناقصه ها از آنها استفاده کنیم.

وی به ساخت ١٠ خانواده اصلی کالایی تجهیزات صنعت نفت که شامل تجهیزات سرچاهی، مته حفاری، کمپرسور، توربین، رشته های تکمیلی و ... می شود اشاره کرد و گفت: با انجام این کار و ساخت ١٠ خانواده کالایی که شامل هزاران قطعه می شود فرصت اشتغال فراوانی در کشور ایجاد می شود.

وزیر نفت با بیان این که استان خوزستان هم اکنون در بخش «مهندسی پایه» ضعف دارد و باید تلاش کند این ضعف را برطرف کند به اجرای پروژه های نفتی در میدان غرب کارون اشاره اظهارکرد: من به فعالان و صنعتگران خوزستان بسیار امیدوارم و شما می توانید در اجرای پروژه های مهمی که در استان خوزستان، شرق و غرب کارون انجام است حضور موثری داشته باشید.

وی به سازندگان خوزستانی تاکید کرد: در ساخت تجهیزات فقط به بازار ایران فکر نکنند و تلاش کنند برای همسایگان نیز کالاهای باکیفیت که قابل رقابت با شرکتهای خارجی در این بازارها باشد، تولید کنید.

وزیر نفت با بیان این که همه ما باید با امید جلو برویم، افزود: اگر همه در کنار هم باشیم کشور با موفقیت به اهدافش می رسد.

زنگنه پس از استماع سخنان یکی از فعالان بخش پایین دستی پتروشیمی در خصوص مشکل تامین خوراک واحدهای پلاستیک این استان که ٢٥٠ واحد را شامل می شود، ظهار کرد: توسعه بخش پایین دستی در این استان سبب افتخار ماست و باید فعالان این بخش به این موضوع توجه کنند که عراق بعنوان همسایه ایران بازار بکری برای محصولات پایین دستی پتروشیمی و پلاستیک است.

وی خواستار حضور بخش خصوصی در یک فضای رقابتی شد و با بیان این که استان خوزستان در کنار ایلام و کرمانشاه قطبهای پتروشیمی کشور هستند، تصریح کرد: تلاش می کنیم مشکل خوراک واحدهای بخش پایین دستی پتروشیمی را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت در سفری یک روزه امروز وارد اهواز شد و قرار است در یک همایش در خصوص شرایط تولید نفت بعد از برجام سخنرانی کند.