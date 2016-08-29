به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، مسابقه شعر و داستان یک دقیقهای حافظان حرم که با هدف ادای احترام به حافظان حریم و حرم اهل بیت (ع) به همت بنیاد شعر و ادیبات داستانی ایرانیان و با همراهی نهادها و سازمانهای متعددی چون معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشهای گوناگون رسانه ملی، آستان قدس رضوی، نهاد کتابخانهها، سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران، ستاد رسیدگی به امور مساجد، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و معاونت فرهنگی سازمان قطار شهری تهران و حومه (مترو) برپا شده است، امروز با برگزاری مراسم اختتامیه و آیین اهدای جوایز به پایان میرسد.
بنابر این گزارش، این مسابقه کار خود را با صدور فراخوان عمومی در تاریخ ۲۳ خردادماه آغاز کرد و پس از یک بار تمدید مهلت ارسال اثر تا تاریخ ۲۰ مردادماه، پذیرای آثار شرکتکنندگان در دو حوزه شعر و داستان یک دقیقهای بود. پس از اتمام مهلت ارسال اثر در حالیکه ۱۳۶۵ اثر به مرحله داوری راه یافت، هیئت داوران در بخش شعر، متشکل از حمیدرضا شکارسری، یدالله گودرزی و سیداکبر میرجعفری و در بخش داستان متشکل از ابراهیم زاهدی مطلق، علیرضا محمودی ایرانمهر و ابراهیم اکبری دیزگاه، کار داوری را آغاز و طی جلساتی نامزدهای نهایی و آثار برگزیده و شایسته تقدیر را مشخص و به دبیرخانه این جایزه معرفی کرد. نامزدهای بخش شعر، دوم شهریورو نامزدهای بخش داستان ششم شهریور به رسانهها معرفی شدند.
همچنین اسامی برگزیدگان و صاحبان آثار شایسته تقدیر نیز امروز در مراسم پایانی این مسابقه به جامعه ادبی معرفی میشود.
شایان ذکر است، همزمان با برگزاری مراسم پایانی مسابقه ادبی حافظان حرم در محل برگزاری اختتامیه این مسابقه، نمایشگاه عکسی نیز از آثار امیر حسامینژاد با موضوع تشییع شهدای مدافع حرم افتتاح میشود. این نمایشگاه که «قطعه ۳۱» نامگذاری شده به مدت ۱۱ روز و با همت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان دایر است که علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار به محل برپایی این نمایشگاه مراجعه کنند.
مراسم پایانی مسابقه شعر و داستان یک دقیقهای حافظان حرم، امروز هشتم شهریور مصادف با روز مبارزه با تروریسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم واقع در خیابان جمهوری اسلامی شهر مقدس قم برگزار میشود.
در این مراسم، خانوادههای معظم شهدای مدافع حرم حضور دارند و برگزیدگان مسابقه شعر و داستان یک دقیقهای حافظان حرم، جوایز خود را از دست بستگان و نزدیکان این شهدای مظلوم دریافت خواهند کرد.
نظر شما