به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در چهارمین روز از سفر پنجروزه خود به گلستان در نشست صمیمی پای صحبتهای منتخبان و برگزیدگان اقشار مختلف شهرستان علیآبادکتول نشست.
وزیر کشور که در روزهای گذشته با نخبگان و فعالان اقتصادی شهرستانهای غرب و شرق استان دیدار کرده بود این بار پای صحبتها و درد و دلهای فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان علیآبادکتول نشست.
ابتدا فرماندار علیآبادکتول پشت تریبون رفت و از وحدت و آرامش حاکم در شهرستان سخن گفت و به مشارکت ۹۲ درصدی مردم در انتخابات گذشته اشاره کرد.
احمد تجری مفرد یادآور شد که در دولت تدبیر و امید علیرغم مشکلاتی که دولت داشته، تلاش شد که در راستای خدمتگزاری به مردم فروگذاری نشود.
وی از حضور وزیر کشور استفاده کرد و خواستار رفع مشکل اشتغال مردم منطقه علی آباد شد آن هم در شرایط مناسبی که بعد از برجام ایجاد شده است.
تجری مفرد مشکل دیگر منطقه را هم مرز شهرستان علیآبادکتول و استان سمنان و همچنین مشکلات انتقال آب از چشمههای این شهرستان عنوان کرد و از وزیر درخواست توجه و پیگیری داشت.
وی افزود: قطعاً مشکلات در این حوزه به حضور شما اطلاعرسانی شده و انتظار این است که این مسئله از سوی جنابعالی پیگیری و حل شود.
پس از فرماندار، فعالان سیاسی اجتماعی پشت تریبون رفته و موضوعات مختلفی را بیان کردند. ابتدا سید ضیاء میردیلمی به ارائه مباحث و پیشینه تاریخی و مذهبی منطقه اشاره کرد و گریزی هم به تمامیتخواهیهای آمریکا و استکبار برای استعمار و زیر سلطه درآوردن کشورها و وجود امنیت در ایران اسلامی اشاره کرد.
درخواست ایجاد مجتمع فرهنگی و آموزشی زنان علیآباد
محمدکاظم نظری دیگر فعال اجتماعی شهرستان بود که ابتدا اشارهای نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و خدمات دولت تدبیر و امید در کاهش تحریمها در پسابرجام داشت و از تحول در فضای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان گلستان در این دوره خبر داد.
تعیین مرزهای گلستان با سایر استانها، بازگشت کامل آب سرچشمههای زرین گل و بازگرداندن جنگلهای گلستان که به نام شاهرود مصادره شده و اصلاح و بازگشت دوباره نام سد کبودوال که اخیراً نگارستان نامیده میشود از خواستههای مهم این فعال اجتماعی از وزیر کشور بود.
عباسعلی باقری فعال سیاسی اجتماعی دیگری بود که راجع به فعالیت احزاب در کشور، اصلاح شاخصهای تعیین صلاحیتهای انتخاباتی و موضوع بازگشت آب سرچشمههای زرین گل و مخالفت شدید اهالی بومی با انتقال آب گلستان به سمنان به دلیل فاجعه پیش رو صحبت کرد.
سعیده سادات اصلانی دیگر فعال سیاسی و اجتماعی شهرستان بود که خواستار ایجاد فرصتهای برابر علمی، مدیریتی، پژوهشی و... برای زنان و مردان منطقه شد و درخواست ایجاد مجتمع آموزشی، فرهنگی و تفریحی زنان شهرستان را با توجه به آسیبهای اجتماعی زنان و توجه به ارکان خانواده سالم را مطرح کرد.
نامه کتبی نماینده مردم در مجلس خبرگان با موضوع نامشخص به وزیر
سخنران بعدی این نشست آیتالله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی، نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری بود که پای تریبون حاضر نشد و رو به حضار و وزیر کشور با انتقاد از انجام نشدن خواستهای که کتباً توسط نمایندگان مجلس دوره نهم گلستان تحویل خنداندل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شده بود، بدون اشاره به موضوع آن درخواست خود را کتباً تحویل وزیر کشور داد و خواستار پیگیری و حل آن شد.
حجتالاسلام سید مهدی موسوی، امامجمعه علیآبادکتول سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع وحدت اقوام در شهرستان و امنیت در کشور و همچنین مسائل جهانی در حوزههای مختلف اشاره کرد و ورود زود هنگامی هم بهپیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا داشت و اظهار کرد: انتخابات یک مسئله بسیار مهم است که باید با همدلی به استقبالش برویم.
مخالفت با انتقال آب گلستان به سمنان
نوبت به دبیر مجمع نمایندگان گلستان، استاندار و وزیر کشور رسیده بود که به ترتیب پشت میز خطابه رفته و در این نشست صمیمی با منتخبان و برگزیدگان اقشار مختلف شهرستان علیآبادکتول صحبت کنند که مجری مراسم با اعلام زمان ۵۳ دقیقهای تا پایان مراسم از این سه مقام مسئول خواست که زمان را به نسبت مساوی بین خود تقسیم کنند.
اسدالله قره خانی، دبیر مجمع نمایندگان گلستان و نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم هست ابتدا به موضوع قراردادهای نفتی و اینکه تمام دغدغههای رهبری در این حوزه موردتوجه قرارگرفته اشاره کرد و نسبت به مشخص نبودن مرزهای سیاسی و عواقب آن هشدار داد و با انتقال آب سرچشمههای زرین گل و دریای خزر به سمنان مخالفت کرد.
حسن صادقلو، استاندار گلستان هم به خدمات دولت و ارتقاء بسیاری از شاخصهای توسعهای و کاهش نرخ بیکاری استان در سه سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید و همچنین پرداخت ۹۰ درصد از مطالبات گندم کاران اشاره کرد.
درنهایت نشست ۱۵۰ دقیقهای با شوخی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با علیآبادیها و اینکه سخنوری همه اقشار از خصلتهای علیآبادیهاست و توضیح و تشریح برنامهها و سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به پایان رسید.
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