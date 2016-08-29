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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

سیستم کد گذاری GS۱ در نمایشگاه پوشاک ایران مستقر می‌شود

سیستم کد گذاری GS۱ در نمایشگاه پوشاک ایران مستقر می‌شود

سیستم کدگذاری GS۱ که معتبرترین و جامع ترین سیستم کدگذاری کالا در سرتاسر جهان بوده برای نخستین بار در چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران «Iran mode» به صورت آزمایشی ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، پیرو مذاکرات اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران  با مسئولین مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (وابسته به مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت) سیستم کدگذاری GS۱ که معتبرترین و جامع ترین سیستم کدگذاری کالا در سرتاسر جهان بوده که در بیش از ۱۱۲ کشور مورد استفاده می باشد، برای اولین بار در این نمایشگاه به صورت آزمایشی ارائه خواهد شد.

براساس این گزارش دو اپلیکیشن خاص نمایشگاه طراحی شده که یکی از آنها برای غرفه داران و دیگری برای مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان درنظر گرفته شده است که غرفه داران با استفاده از این نرم افزار می توانند برای محصولات خود، شناسنامه یا کاتالوگ ایجاد  و بارکد آن را روی محصول الصاق کنند.

همچنین به هر غرفه نیز یک نماد  QR CODE ارائه می‌شود که بر سردر غرفه نصب شده و اطلاعات مربوط به هر غرفه را در خود ذخیره می‌کند و در کاتالوگ محصولات نیز اطلاعاتی همچون مرجع سازنده، نام محصول، نوع، جنس، رنگ، دوخت و... را میتوان ثبت کرد.

نرم افزار مخصوص مخاطبان به گونه‌ای طراحی شده است که با مراجعه به غرفه و اسکن بارکد غرفه می‌توانند کلیه اطلاعات محصولات را در گوشی خود مشاهده و ذخیره کنند. همچنین مشتریان می توانند بارکد روی محصولات را با گوشی خود اسکن  و از شرح جزئیان کاتالوگ ایجاد شده توسط غرفه دار مطلع شوند.

چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران «ایران مُد» از ۱۳ تا ۱۶ شهریور ماه هر روز از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران سالن ۳۸B آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 3755146

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