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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

رییس جمهور خبر داد؛

سود وام ۸۰میلیونی مسکن کاهش یافت/سودوام بافت فرسوده به ۸ درصدرسید

سود وام ۸۰میلیونی مسکن کاهش یافت/سودوام بافت فرسوده به ۸ درصدرسید

نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۱ درصد به ۹.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به 8 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهور امروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، ضمن اعلام این خبر افزود: نرخ سود بانکی تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به ۹.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

براساس این گزارش، تا پیش از این نرخ سود این تسهیلات ۱۱ درصد بود. همچنین به گفته رییس جمهور، نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده از  محل صندوق پس انداز مسکن یکم  که ۱۱ درصد بود به ۸ درصد کاهش می‌یابد.

هرچند که بانک مسکن در جلسه ای در هیات دولت آمادگی خود را برای کاش نرخ سود تسهیلات اعلام کرده بود اما مسئولان این بانک معتقد بودند که تغییرات در نرخ سود و مدت بازپرداخت، مدل خودکفایی این صندوق را به هم میریزد.

گفتنی است، صندوق پس انداز مسکن یکم با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم از خرداد ٩٤ راه‌اندازی شد. این صندوق تسهیلات مسکن را در سه سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری به افراد واجد شرایط پرداخت می‌کند.

کد مطلب 3755151

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