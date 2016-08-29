به گزارش خبرگزاری مهر، همکاری میان واحد علوم تحقیقات و مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات در موضوعات علمی و پژوهشی به ویژه در زمینه حقوق محیط زیست همراه با استفاده طرفین از امکانات و ظرفیت های هر یک خواهد بود.

این تفاهم نامه شامل تبادل اطلاعات میان طرفین در زمینه مسائل حقوق محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن، حمایت از اجرای طرح های تحقیقاتی مورد توجه و علاقه طرفین و یا طرح های تحقیقاتی مشترک در زمینه موضوع تفاهم نامه با رویکرد تغییر اقلیم، تامین اهداف توسعه پایدار، اکوتوریسم و گردشگری است.

همچنین، همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با فعالیت طرفین و استفاده از ظرفیت ها و امکانات دو طرف در امور آموزشی و پژوهشی مورد توافق، همکاری در برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی از جمله مفاد این تفاهم نامه را تشکیل می دهند.

براساس این تفاهم نامه همکاری، تبادل اسناد و مدارک علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک، همکاری در زمینه بهره برداری از سایت ها و پایگاه های علمی و تحقیقاتی، همکاری در تبادل اساتید و دانشجویان، توسعه تعاملات با سازمان های بین المللی از جمله UNEP، UN، UNDP، ROPME و همکاری در ترجمه اسناد منطقه ای و بین المللی در حوزه محیط زیست در دستورکار طرفین قرار می گیرد.