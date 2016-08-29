گارد ساحلی ایتالیا ناجی پناهجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گارد ساحلی ایتالیا موفق شد تا با انجام عملیاتی جان ۱۱۰ پناهجو را از غرق شدن در دریای مدیترانه نجات دهد.

براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در سال جاری میلادی بالغ بر ۱۰۰ هزار پناهجو خود را با قایق به ایتالیا رسانده اند. بیشتر این افراد سفر خود را از لیبی آغاز کرده اند.

ایتالیا بیشترین مهاجر و پناهجو را در میان کشورهای اروپایی در خود جای داده است.

از آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون جدود ۴۰۰ هزار مهاجر و پناهجو از شمال آفریقا توانسته اند خود را به ایتالیا برسانند.