اقدامات ضد امنیتی در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی صبح دوشنبه به مناسبت هفته دولت مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگاران گفت: در دنیای امروز هیچ دولت و کشوری مستغنی از امنیت نمی‌باشد حتی کشورهایی که مدعی نهایت آزادی و رفاه هستند امور امنیتی از مهم‌ترین ارکان آن کشورهاست.

عنایتی افزود: در همین راستا به منظور رهایی از تهدیدها و تبدیل آن به فرصت و پیشگیری و مقابله با جرائم در استان و همچنین احساس امنیت برای مردم بگونه ای که میزان اعتماد شهروندان به دستگاه‌های امنیتی بگونه ای باشد که در استان احساس آرامش نمایند در سرلوحه کار اداره کل امنیتی استانداری بوده است.

عنایتی تاکید کرد: امنیت در اصل عبارت از وضعیتی است که در آن نمایندگی دولت از توانایی لازم جهت حفظ خود و تحصیل منافع امنیتی در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل با اتکاء به اصل مهم مشروعیت، مقبولیت و رضایت عمومی برخوردار باشد.

عنایتی پیشگیری از ناآرامی‌های عمومی در محیط‌های مختلف، مقابله جدی با تحرکات ضد امنیتی مثل گروگانگیری، جرائم سازمان یافته، قاچاق سلاح، پیشگیری از جرائم اجتماعی و عمومی مثل قتل، سرقت،– نزاع‌های فردی و دسته جمعی، کلاهبرداری، جعل اسناد، اشرافیت و خنثی سازی عملیات روانی از طریق بکارگیری کارشناسان خبره، فعالیت‌های مستمر کمیسیون‌های تخصصی، پاکسازی محله‌های پرخطر، اجرای طرح جامع سامانه هوشمند نظارتی، بررسی دقیق علت‌های صوری، مادی،– فاعلی و غائی جرائم در استان از جمله اقدامات مهم و ویژه برای ارتقاء شاخصهای امنیتی در استان اعلام نمود.

مدیرکل اداره کل امنیتی، انتظامی استانداری مازندران به برنامه‌های آینده و در دست اقدام اشاره کرد و گفت کاستن تبعات انتظامی حدود ۲۰ میلیون گردشگر در استان، بررسی مشکلات فرسایشی جمع آوری و دفن زباله در استان، کنترل و رصد کامل فعالیت‌های احتمالی گروه‌های تکفیری، مشکل امداد و کمبود امکانات در بحث آتش سوزی جنگل‌ها، مقابله با تصرف زمینهای ملی و جلوگیری از قاچاق محمولات جنگلی، مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اعتقادی و ضد ارزشی، مقابله جدی با اراذل و اوباش، مقابله جدی با تهیه و توزیع مشروبات الکلی، همکاری و تعامل در مباحث مربوط به حفاظت از منابع آبی، نظارت بر مؤسسات مالی، ساماندهی کامل محله‌های پرخطر، همکاری در راستای حفظ محیط زیست و برداشتهای غیرمجاز مصالح از رودخانه‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، امور مربوط به تشدید حفاظت از اماکن حساس مثل بانک‌ها، ایجاد بستر سازی برای شکل گیری رفتار پلیس (رئوف با مردم – جدی با تبهکاران)، سوق دادن پلیس به برخورد تخصصی، روانی، عملیاتی و اجتماعی پلیس با جرائم، تقویت مراکز مشاوره در راستای نگرش جامعه محوری در معاونت اجتماعی انتظامی، برنامه ریزی مناسب برای افزایش امنیت مرز دریایی استان، برنامه ریزی برای افزایش توانمند سازی مسئولان و مدیران در مواقع بروز بحران و مهارت در تصمیم گیری، ایجاد و اجرای طرح جامع انتظامات مسابقات ورزشی و تقلیل سطح نارضایتی‌های اجتماعی با همکاری دستگاه‌های ذیمدخل از جمله برنامه‌های آینده این اداره کل است.

وی مهم‌ترین نتایج و اثرات اقدامات و فعالیت‌ها را در ۲ سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی اکثر جرائم از جمله سرقت و ارتقاء شاخصهای امنیتی در استان اعلام نمود و ابراز امیدواری نمود تا با اجرای برنامه‌های اثرگذار و مستمر نظم عمومی و ثبات سیاسی در جهت اعمال حاکمیت قوام و دوام داشته باشد و رابطه و مناسبات حاکمیت و ملت تعمیق و تقویت شود و سطح رضایتمندی مردم در حوزه‌های مختلف امنیتی افزایش یابد و در این راستا سعی می‌شود که آرامش روحی و روانی مردم تقویت و احساس امنیت فزونی یابد.