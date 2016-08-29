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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد

سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد

محمد حسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی دکتر جواد حاتمی را به عنوان سرپرست معاونت نظارت و سنجش این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی به شرح زیر است:

نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه آموزش های مهارتی، برای تحقق اهداف کلان دانشگاه، در راستای سیاست های ابلاغی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اهمیت نظارت و ارزیابی مستمر مراکز علمی و کاربردی برای ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منابع انسانی دانشگاه نهایت تلاش خود را بکار گرفته و بویژه برای اجرای برنامه های زیر همت گمارید.

این انتصاب بعد از اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه و تعیین ماموریت های حوزه های مرتبط در دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت گرفته است.

کد مطلب 3755164

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