نمایندگی ادارات ورزش و جوانان در سه شهر کردستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، نمایندگی ادارات ورزش و جوانان در شهرهای شویشه، دزج و دلبران در طول هفته دولت با حضور مسئولین افتتاح شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در این رابطه اظهار داشت: بر اساس گستردگی حوزه فعالیت های ورزش و جوانان در سطح استان و رسیدگی به امورات، دایر شدن نمایندگی ادارات ورزش و جوانان در شهرها و بخش های کوچک اجرا شد.

حامد جولایی بیان کرد: در استخدامی های جدید اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، کارکنانی جهت خدمت و گماردن در نمایندگی ادارات در شهرها و بخش های سطح استان در نظر گرفته شد.

وی گفت: شهر شویشه که دارای ورزشکاران و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی می باشد در هفته دولت صاحب نمایندگی اداره ورزش و جوانان شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: همچنین در طول این هفته نیز در شهرهای دزج و دلبران از توابع شهرستان قروه نمایندگی اداره با حضور مسئولین افتتاح و آغاز به کار کرد.

وی افزود: در شهرهای موچش و صاحب از توابع شهرستان های کامیاران و سقز با توجه به اختصاص و استخدام مسئول نمایندگی در آینده نزدیک نمایندگی اداره دایر می شود.

جولایی یادآور شد: اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در نظر دارد با پیگیری لازم از سوی وزارت ورزش و جوانان و استانداری کردستان در شهرهای و بخش های دارای جمعیت و رشته های ورزشی افراد تحصیلکرده و با دانش را جهت ایجاد نمایندگی استخدام نماید.