به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای لیگ باشگاه‌های کشتی آزاد و فرنگی کشور در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریورماه در سالن تختی شهر خرم آباد برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابت ها به شرح زیر است:

سرپرست فنی و ژوری: اردوان صاحب (خوزستان)

ژوری: عین اله محمدی (تهران) ناصر فروتن (تهران)

داوران درجه یک بین المللی:

۱- مسعود رستمی پور (تهران) ۲- بهنام شیرمحمدی (تهران) ۳- غلامرضا طاهرخانی (قزوین) ۴- اردوان صاحب (خوزستان) ۵- عین الله محمدی (تهران) ۶- ناصر فروتن (تهران) ۷- اکبر نصیری (زنجان) ۸- کوروش تقی زاده (بوشهر) ۹- ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی)

داوران درجه دو بین المللی:

۱- جلال طوقی (اردبیل) سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی) ۳- فرید بهرامی (لرستان) ۴- مرتضی زورمند (البرز) ۵- ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی) ۶- مهدی بشیرزاده (خوزستان) ۷- شیرزاد غلامزاده (لرستان)

دوران درجه سه بین المللی:

۱- محمد حدادی (گلستان) ۲- غلامرضا محمدبیگی (البرز) ۳- مهدی شهبازی (کرمانشاه) ۴- خلیل احمدی (تهران) ۵- میلاد قلاوند (خوزستان) ۶- حمیدرضا فرسیابی (تهران)