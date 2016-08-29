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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

رئیس سازمان حج و زیارت:

۷۵درصد زائران مرز مهران را برای تردد عتبات عالیات انتخاب می کنند

۷۵درصد زائران مرز مهران را برای تردد عتبات عالیات انتخاب می کنند

ایلام-رئیس سازمان حج و زیارت گفت: ۷۵درصد زائران مرز مهران را برای تردد عتبات عالیات انتخاب می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی صبح دوشنبه در  گرمیداشت هفته دولت در ایلام اظهار داشت: ۷۵درصد زائران مرز مهران را برای تردد عتبات عالیات انتخاب می کنند.

وی به سهمیه بندی تردد در مرزهای کشور برای راهپیمایی بزرگ اربعین اشاره و افزود: ۱۳ استان برای تردد از مرز مهران انتخاب شده و تنها زائرین این استانها می توانند از مرز مهران تردد کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص استقرار کنسولگری عراق در ایلام نیز تصریح کرد: با رایزنی که با طرف عراقی صورت گرفته این کنسولگری نهایتاً تا نیمه دوم مهرماه در ایلام مستقر و به مردم ارائه خدمت خواهد کرد.

اوحدی بابیان اینکه هنوز در خصوص استفاده از مرز چیلات در دهلران تصمیمی گرفته نشده است،  تصریح کرد: در حال حاضر مرز چیلات از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیست و باید در این خصوص در ستاد اربعین حسینی تصمیم‌گیری شود.

وی عنوان کرد: همه اجساد شهدای منا به داخل کشور بازگردانده شد و ایران تنها کشوری است که از ۳۹ کشور قربانی فاجعه منا همه شهدا را به کشور بازگرداند.

اوحدی اضافه کرد: تعداد ۳۹ شهید به خواسته خانواده های خود آنان در مقبرة الشهداء دفن شد.

کد مطلب 3755169

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