به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: پیشینه علمی کشور ما و وجود افرادی همچون خوارزمی و ابن سینا و دانشمندان متعدد دیگر در طول تاریخ کشور نشان می دهد که ما روزی تولید کننده علم و دانش بودیم اما امروز با وابستگی به پول نفت، از تمامی این موهبت ها و ظرفیت ها دور شده ایم.

وی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از طرح های دانش بنیان و کارآفرینی افزود: بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی باید از سرمایه گذاری در حوزه های فناوری و دانش استقبال کرده و از ایده های فناورانه جوانان حمایت مالی کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان ساخت: امروز ما نیاز به ایده های جدید و روش های نوین برای ایجاد شغل و کارآفرینی در سطح کشور داریم تا چرخ های تولید به حرکت درآید و اقتصاد شکوفا شود.

ستاری با انتقاد از خام فروشی گفت: در حال حاضر ۹۴درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار داریم در حالی که از هشت میلیارد دلار گردش مالی سالانه زعفران در دنیا فقط ۴۵۰میلیون دلار مربوط به کشور ما است.

وی خاطرنشان ساخت: نهایت درآمد مالی سالانه کشور از نفت ۷۰هزار میلیارد تومان است که مشکلی را حل نمی کند و باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت تولید ارزش افزوده و اشتغال های پایدار پیش رویم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه شرایط برای کارآفرینی و نوآوری در کشور فراهم شود باید بستر و زمینه به صورت همه جانبه فراهم شود و اینکه تصور کنیم با خرید فناوری و تکنولوژی می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم تفکر اشتباهی است.

ستاری ادامه داد: در این راستا باید فضای کسب و کار در کشور اصلاح شده و تغییر کند و فضای خلاقانه و مبتنی بر تمایل به نوآوری و پیشرفت فراهم شود.

وی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی فضا و پتانسیل های فرهنگی، علمی و صنعتی زیادی برای رشد دانش و فناوری دارد که باید این پتانسیل ها شناسایی شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.