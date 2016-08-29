قطب سوم زمین کوچک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم عظیمی از یخچالها در فلات تبت و کوهستان هیمالیا قرار دارد و همزمان که در دو قطب زمین شاهد ذوب شدن یخها هستیم، در قطب سوم زمین هم چنین وضعیت نگران کننده ای به چشم می خورد.

تفاوتی که میان قطبهای شمال و جنوب زمین و قطب سوم وجود دارد این است که به واسطه نزدیکی به شهرها، مناطق صنعتی و مراکز تولید کننده آلاینده های مختلف، قطب سوم وضعیت ناپایدارتری دارد.

تنها در غرب چین که ۴۸ هزار و ۵۷۱ یخچال با مساحتی درحدود ۵۱ هزار و ۸۴۰ کیلومتر مربع وجود دارد بخش زیادی از توده های عظیم یخ در حال ذوب شدن هستند. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد ۱۸ درصد از یخچالهای این منطقه طی حداقل ۳۰ تا ۵۰ سال گذشته ذوب شده اند.

این مطالعه توسط انستیتو تحقیقات فلات تبت آکادمی علوم چین صورت گرفته است.

کاهش قابل توجه حجم یخچالهای قطب سوم زمین از جهت ارتباط غیرمستقیم زندگی مردم با آنها نگرانی دانشمندان را دوچندان کرده است.

این تحقیقات نشان می دهد کاهش حجم یخچالهای قطب سوم زمین زندگی بیش از یک میلیارد انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. این یخچالها گذرگاههای آبی فلات تبت نظیر رودخانه ایندوس (سند) را تغذیه می کنند.

دانشمندان در این بررسی از روشی موسوم به «فرآیند شیمیایی ویژه» برای تعیین دقیق منشأ و جزئیات آلودگی هوای تأثیرگذار بر یخچالهای کوهستان هیمالیا استفاده کرده اند.