خبرگزاری ایسنا نوشت: خودروی جدید شرکت تسلا با شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر ۲.۵ ثانیه، عنوان سومین خودروی پرشتاب تاریخ خودروسازی جهان را کسب کرده است. شتاب اولیه این خودروی تمام الکتریکی تا حدی زیاد است که رقیبان صاحب‌نامی همچون لامبورگینی اونتادور و بوگاتی ویرون را پشت سر گذاشته است.

آنچه که باعث تعجب اکثر کارشناسان صنایع خودروسازی شده ماهیت خودروی جدید تسلا است. در واقع این شتاب باورنکردنی برای خودروی خانوادگی و با ظاهر معمولی غیرقابل تصور است.

مایک دوبا، مهندس مکانیک از لابراتوار ملی دانشگاه ایلی‌نوی آمریکا عنوان کرد: طبق اظهارات مسئولان تسلا کسب بیشترین شتاب ممکن در این خودرو با افزایش تعداد باتریها صورت گرفته است، اما آنچه که هنوز جای بحث دارد، چگونگی کسب چنین شتابی برای خودرویی با ارتفاع بالا و هندلینگ پایین است.

وی در ادامه افزود: برای کسب شتاب ۲.۵ ثانیه قطعا تحول عظیمی در مجموعه باتری این مدل انجام شده است. این به‌روزرسانی مجموعه باتری را قادر ساخته است تا حجم عظیمی از انرژی را به صورت لحظه‌ای خارج کرده و در اختیار دو موتور الکتریکی قدرتمند قرار دهد.