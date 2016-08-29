روند دریافت مجوزها در دستگاه های دولتی تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی صبح دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه پنج (زرند و کوهبنان) اظهار کرد: فتیله سیاسی کاری در کرمان به وسیله استاندار پایین کشیده شده و با پرداختن به مسائل اقتصادی موجب آرامش در استان شده است.

وی با بیان اینکه آنچه موجب توسعه می شود آرامش است، گفت: کارهای استاندار کرمان در کشور الگوست و موجب شده است تا فرمایشات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی محقق شود.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه برنامه ریزی ها و شعارها زمانی جواب می دهد که بتوانیم آثار آن را در زندگی مردم ببینیم، افزود: روند طولانی دریافت مجوزها در ادارات یکی از مشکلات موجود است که مستلزم ایجاد یک برنامه ریزی جدی است.

وی ادامه داد: لازم است در کنار پیشرفت های مادی و فعالیت های اقتصادی به مسائل معنوی نیز توجه شود و شهرستان زرند آمادگی خود برای اجرای پروژه ها به منظور تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی را اعلام می کند.

حجت الاسلام عباس جعفری امام جمعه کوهبنان هم در این جلسه گفت: اقتصاد باید پایدار و متکی به داخل کشور باشد و همین امر نیز باعث شده است که ایرانیان برای دنیا حرف داشته باشند و هم اکنون نیاز است تا به استقلال اقتصادی برسیم تا دنیا هم از ایده های ما استفاده کند.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود به ویژه فعال شدن معادن منطقه کوهبنان گفت: باید در زمینه اصلاح عملکرد بانک ها فعالیت جدی صورت بگیرد و راهکارهایی جدی نیز برای استفاده مردم از منابع به آنها داده شود.

امام جمعه کوهبنان افزود: دولت باید تا رسیدن به اقتصاد مقاومتی، طرح ها و برنامه را هدایت و حمایت کند ضمن اینکه مانند دوران دفاع مقدس نیاز به مدیریت جهادی و بیشتر پای کار بودن مدیران داریم.

حجت الاسلام جعفری با تاکید بر اتکاء به تولید داخلی و استفاده از کالای داخلی گفت: این امر بسیار مهم است و باید از ادارات دولتی آغاز شود و حتی از استان های دیگر تا زمانی که تولید داخل استان را داریم محصولی را خریداری نکنیم.

وی گفت: ادارات این شهرستان با وجود گذشتن چند سال از فعالیتشان با کمبود نیروی انسانی و تجیزات مواجه هستند.