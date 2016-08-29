هادی سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاز اجرایی پروژه ایستگاه پمپاژ آب فیض آباد از سال ۸۱ در شهرستان سلسله شروع شده است، اظهار داشت: هدف از این ایستگاه آبیاری بیش از سه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دیم پایین دست شهرستان سلسله بوده است.

وی اضافه کرد: این شبکه پمپاژ که متاسفانه ۱۳ سال راکد مانده بود که به همت دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرده است.

رئیس امور آب شهرستان سلسله نیز گفت: در مرحله اول اجرای فاز اول ایستگاه پمپاژ فیض آباد ۸۰۰ هکتار از اراضی دیم تبدیل به آبی شدند.

حجت اله حسنوند با بیان اینکه پروژه در وضعیت مناسبی قرار دارد، افزود: در این پروژه حدود سه ایستگاه پمپاژ و بند انحرافی را با ظرفیت دو و نیم متر مکعب داریم.

وی بیان داشت: در مجموع ایستگاه ها ۱۱ الکترو پمپ وجود دارد که به صورت رزرو در مدار قرار خواهند گرفت.

رئیس امور آب شهرستان سلسله افزود: برای تکمیل فازهای دوم و سوم ایستگاه فیض آباد بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر لازم است که در صورت تامین این اعتبار دو هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم این منطقه آبی خواهند شد.