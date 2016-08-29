زکریا اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شب گذشته در دو حادثه ویژه تصادف ۱۰ نفر مصدوم و یک نفر جان باخت.

وی اظهار داشت: در حادثه اول که در جاده کندوان در منطقه ولی آباد بود در اثر برخورد سمند و پراید شش مصدوم داشت که چهار مرد و دوخانم به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.

وی عنوان کرد: در حادثه دوم که در شهر سیمرغ عبور نجار کلا در اثر برخورد دو پراید اتفاق افتاد چهار مصدوم و یک فوتی داشت و مصدومین که سه مر و یک خانم بودند به بیمارستانهای ولیعصر و رازی قائمشهر منتقل شدند و متاسفانه یک خانم در صحنه حادثه جان باخت.