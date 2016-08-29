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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

سازمان میراث فرهنگی میزبان نمایشگاه گلیم و فرش کردستان می‌شود

سازمان میراث فرهنگی میزبان نمایشگاه گلیم و فرش کردستان می‌شود

نمایشگاهی از آثار گلیم و فرش هنرمند جوان سمیرا شریف پوریان از شهر سنندج به حمایت دفتر معاونت صنایع دستی در ساختمان شماره ۱ سازمان عصر پذیرای علاقه‌مندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ هنرمند جوان کشورمان  که مدت ۱۲ سال است فقط در رشته گلیم و فرش بافی  فعالیت دارد گفت: در یک خانواده بافنده متولد شده و مادر و مادر بزرگم در این رشته فعالیت دارند و من هم با وجود فعالیت در اکثر رشته های هنری چند سالی است که به خاطر علاقه ام تنها در این زمینه فعالیت می کنم. وی که دارای لوح  غرفه برتر از نمایشگاه بانوان کارآفرین در سال ۹۲ است دارای درجه ۲ هنری در رشته گلیم بافی هم هست.

وی افزود: در این نمایشگاه که به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی برپا شده است؛ تعداد ۲۰۰ قطعه کار از انواع گلیم (با چله پنبه و ابریشم) در طرح، رنگ و ابعاد  مختلف در قالب فرش و  قالیچه ابریشم به نمایش عمومی در آمده است.

شریف پوریان در زمینه معرفی این رشته افزود: دراین هنر بسیارزیبا که متعلق به منطقه کردستان است خصوصیات خاص این منطقه از جمله استفاده از رنگهای گرم، طرح های قدیمی مثل ماهی درهم، میرزا علی و دورو بودن گلیم ها بخاطر نوع گره آنها قابل ذکر است.

وی ضمن تشکر از معاونت صنایع دستی کشور برای فراهم سازی فرصت نمایشگاه تاکید کرد: وجود چنین موقعیتها و فضاهایی  برای برگزاری، باعث دلگرمی هنرمند گشته و این فرصتی است که هنرمند و تولیدکننده بدون واسطه با خریدار و مصرف کننده در ارتباط باشد و امکان فروش آثار بسیار بیشتر و مناسب تر است.

این نمایشگاه به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از ۶ تا ۱۰ شهریور ماه در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاق i مندان است.

کد مطلب 3755184

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