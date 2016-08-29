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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

دری نجف آبادی تاکید کرد؛

لزوم توجه به مهارت‌آموزی و پژوهش در راستای رشد علمی کشور

لزوم توجه به مهارت‌آموزی و پژوهش در راستای رشد علمی کشور

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: توجه به مهارت آموزی و در کنار آن تحقیق و پژوهش در راستای رشد علم و دانش کشور ضروری است و این مساله زمینه شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در دیار با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در اراک، اظهار داشت: امروز شاهدیم که با همت دولت در بُعد فناوری و تکنولوژی اقدامات خوبی انجام و گام های بلندی برداشته شده است.

وی افزود : در حوزهه شرکت های فناورانه و دانش بنیان در کشور هر چه سرمایه گذاری شود کم است و ارزش تحقیق و پژوهش بایه به معنای واقعی در کشور جا افتاده و نهادینه شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: استان مرکزی کلکسیونی از استعدادهای خاص صنعتی، دانشگاهی و اقتصادی است و این پتانسیل ها زمینه بهره گیری بیشتر از فناوری و تکنولوژی و علم و دانش روز را فراهم می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان دانشگاهی نیز هست بستر بسیار مناسبی برای ارتباط و تعامل سازنده دانشگاه و صنعت در آن فراهم شده که باید از این بستر به نحو مطلوب بهره گیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: تحول در دانش باید منجر به کارآفرینی و هنر آفرینی شده و و این دانش و علم باید به مهارت آموزی نیز مزین شود.

وی خاطرنشان ساخت: اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی آن از همین مساله سرچشمه می گیرد که ما دانش و فن و مهارت را در کنار یکدیگر به کارگیری کنیم و همچنین آینده نگری و برنامه ریزی مدون داشته باشیم.

دری نجف آبادی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت رها شده و به علم و دانش متکی شود و در این صورت است که می توانیم آینده روشنی در این زمینه ترسیم کنیم و شاهد آن باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: باید برای نوسازی و ایجاد نوآوری در زمینه تولید و اقتصاد برنامه ریزی جدی داشته باشیم و هر میزان سرمایه گذاری در این زمینه صورت گیرد به جا است چراکه رشد و پیشرفت کشور را در بسیاری از مولفه ها به دنبال دارد.

کد مطلب 3755186

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