به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در دیار با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در اراک، اظهار داشت: امروز شاهدیم که با همت دولت در بُعد فناوری و تکنولوژی اقدامات خوبی انجام و گام های بلندی برداشته شده است.

وی افزود : در حوزهه شرکت های فناورانه و دانش بنیان در کشور هر چه سرمایه گذاری شود کم است و ارزش تحقیق و پژوهش بایه به معنای واقعی در کشور جا افتاده و نهادینه شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: استان مرکزی کلکسیونی از استعدادهای خاص صنعتی، دانشگاهی و اقتصادی است و این پتانسیل ها زمینه بهره گیری بیشتر از فناوری و تکنولوژی و علم و دانش روز را فراهم می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان دانشگاهی نیز هست بستر بسیار مناسبی برای ارتباط و تعامل سازنده دانشگاه و صنعت در آن فراهم شده که باید از این بستر به نحو مطلوب بهره گیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: تحول در دانش باید منجر به کارآفرینی و هنر آفرینی شده و و این دانش و علم باید به مهارت آموزی نیز مزین شود.

وی خاطرنشان ساخت: اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی آن از همین مساله سرچشمه می گیرد که ما دانش و فن و مهارت را در کنار یکدیگر به کارگیری کنیم و همچنین آینده نگری و برنامه ریزی مدون داشته باشیم.

دری نجف آبادی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت رها شده و به علم و دانش متکی شود و در این صورت است که می توانیم آینده روشنی در این زمینه ترسیم کنیم و شاهد آن باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: باید برای نوسازی و ایجاد نوآوری در زمینه تولید و اقتصاد برنامه ریزی جدی داشته باشیم و هر میزان سرمایه گذاری در این زمینه صورت گیرد به جا است چراکه رشد و پیشرفت کشور را در بسیاری از مولفه ها به دنبال دارد.