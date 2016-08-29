به گزارش خبرگزاری مهر، سانس‌های نمایش فیلم سینمایی «طبل» نخستین ساخته بلند کیوان کریمی در بخش رقابتی «هفته منتقدان» در هفتاد و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در کشور ایتالیا مشخص شد.

این فیلم در نخستین نمایش بین‌المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران و در اکران مطبوعاتی خود در ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه ۱۳ شهریور ماه جاری (۳ سپتامبر ۲۰۱۶) برای خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و منتقدان سینمایی جهان در سالن سینمایی شماره ۲ «سالا پرلا» در شهر ونیز در کشور ایتالیا به نمایش در خواهد آمد.

«طبل» همچنین در نمایش اصلی و رسمی خود در بخش رقابتی «هفته منتقدان» در هفتاد و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» در ساعت ۱۴:۱۵ روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه جاری (۴ سپتامبر ۲۰۱۶) در سالن سینمایی شماره ۱ «سالا پرلا» به روی پرده خواهد رفت و در آخرین نمایش خود نیز در ساعت ۹ قبل از ظهر روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه جاری (۵ سپتامبر ۲۰۱۶) در سالن سینمایی شماره ۱ «سالا پرلا» اکران می‌شود و برای کسب جایزه این بخش با فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان به رقابت می پردازد.

هفتاد و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» با آثاری از کارگردانان کشورهای مختلف جهان در چندین بخش رقابتی و غیررقابتی از جمله بخش «رقابتی اصلی»، بخش «رقابتی افق‌ها»، بخش رقابتی «هفته منتقدان»، بخش «رقابتی «روزهای ونیز»، بخش غیررقابتی «نمایش‌های ویژه»، بخش تقدیر ویژه از یک عمر فعالیت هنری و دستاوردهای سینمایی «عباس کیارستمی» کارگردان سرشناس سینما، بخش «بزرگداشت»، بخش «سینمای جدید ایتالیا»، بخش «اورتیزونتی» با گرایشات جدید دنیای سینما، بخش «بازار فیلم» و چندین بخش دیگر از روزهای ۱۰ تا ۲۰ شهریور ماه جاری (۳۱ آگوست تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶) در شهر ونیز در کشور ایتالیا برگزار می شود.

تعدادی از عوامل فیلم «طبل» عبارتند از بازیگران: امیررضا نادری، ابراهیم زنجانیان، سارا قلی‌زاده، داریوش پاک‌نیا، محمد صفاجو، الیاس رسولی، علی فرشچی، اردلان حاجی رحیمی، احمد قورچی، حبیب هنرآموز، نویسنده و کارگردان: کیوان کریمی، مدیرفیلمبرداری: امین جعفری، صدابردار: رضا تهرانی، تدوین: فرحناز شریفی، طراحی صدا و موسیقی: بامداد افشار، طراح صحنه: کیوان کریمی، طراح گریم: حامد تهرانی، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه‌های ویژه دیجیتالی: محسن جلدی، عکاس: علی احسانی، مدیر تولید: امیر اسکندری، مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی و تهیه‌کننده: کیوان کریمی و «فرانسوا د اختمار» از کشور فرانسه.