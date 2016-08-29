به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمنعم سلیمان، قاری بینالمللی قرآن کریم و رئیس دارالقرآن حضرت محمد (ص) به همراه بیان، مدرس قرآن کریم ضمن حضور در محل رایزنی فرهنگی ایران در مانیل، با جعفر روناس کلور، سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان دیدار و در خصوص نحوه تدریس قرآن و راههای توسعه فعالیتهای قرآنی دو کشور گفتوگو کردند.
بیان، در سخنان آغازین خود، گفت: دارالقرآن حضرت محمد (ص) تنها مرکز رسمی تدریس قرآن با روشهای منظم آموزشی بوده و قرآنآموزان در بدو ورود فرم ثبت نام را تکمیل و در آزمون ویژه تعیین میزان و ارزیابی اطلاعات قرآنی شرکت میکنند.
این استاد قرآن کریم افزود: در این مرکز نه تنها روخوانی قرآن کریم مدنظر است بلکه، احکام اسلامی، تفسیر، روشهای قرائت قرآن و حفظ آیات قرآن کریم نیز تدریس میشود و از قرآنآموزان در مراحل مختلف آزمون به عمل میآید تا از چگونگی یادگیری و میزان پیشرفت آنان اطلاعات دقیق به دست آید.
وی در سخنان خود، وجود مسجد آبی در منطقه مسلماننشین مهلیکا را که از نظر جمعیت و کثرت مسلمانان در کلان شهر مانیل در مرتبه نخست قرار دارد را، یک فرصت استثنایی قلمداد کرد.
بیان، تأکید کرد: قرآنآموزان دارالقرآن تاکنون عناوین شایستهای را در مسابقات منطقهای، شهری و استانی کسب کردهاند. این دارالقرآن نه تنها در کلان شهر مانیل بلکه در بسیاری از نقاط فیلیپین از جمله استانهای دور دست میندانائو از جمله کتوباتو و مراوی شناخته شده است.
وی در ادامه، با تأیید ضرورت توسعه علوم قرآنی اظهار کرد: متأسفانه محرومیت مسلمانان این کشور از قرآن و تعالیم نجاتبخش آن مشکلات عدیدهای را در این زمینه فراهم کرده است تا جایی که برخی از جوانان مسلمان را در دام بزه کاری از جمله مواد مخدر انداخته است.
بیان، خواستار آگاهی دارالقرآن از روشهای آموزش و داوری قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران شد و آن را اقدامی شایسته در راستای تربیت قرآنآموزان و داوران قرآن در فیلیپین، دانست.
وی ادامه داد: با توجه به حضور پُررنگ و قوی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی قرآن کریم چه در خارج و یا داخل ایران لازم است تا نسبت به انتشار تجربیات خود در این زمینهها از سوی مسئولین امور قرآنی ایران انجام شود.
دین مبین اسلام، دین اصلاح و تربیت است
روناس کلور، ضمن تشکر از فعالیتهای ستودنی دارالقرآن گفت: دامنه فعالیتها میتواند از چارچوب فیزیکی و محضور دارالقرآن فراتر برود و با استفاده از فضای بدون مرز دنیای مجازی میتوان جمعیت قرآنآموزان را به مراتب افزایش داد. چنانچه توانایی و امکانات دارالقرآن در سطحی باشد که بتواند در فضای مجازی فعالیت کند، شاید بتوان در مورد ایجاد یک وب سایت با همین عنوان با ستاد مذاکره کرد.
سرپرست رایزنی فرهنگی ایران گفت: از آنجایی که دین مبین اسلام، دین اصلاح و تربیت است آموزههای قرآنی جوانان را در مقابل بزه و گناه مصون خواهد داشت.
وی در خصوص مشکلات فعلی دنیای اسلام گفت: افراطگرایی تنها تأمین کننده منافع دنیای صهیونیسم و برخی از کشورهای غربی است که از نفوذ معنوی اسلام به خوبی مطلع هستند و از طریق دامن زدن اختلافات سلیقهای مذهبی میان مسلمانان و حمایت پنهان از افراطگرایی سعی در تخریب چهره اسلام ناب محمدی (ص) دارند که به فضل الهی با اتحاد دنیای اسلام تلاششان ناکام خواهند ماند.
در ادامه این دیدار، در خصوص دعوت از اساتید قرآنی ایران جهت برگزاری کارگاههای آموزش قرآن کریم با ارائه روشهای مدون در تدریس علوم قرآنی تأکید شد.
بنابر اعلام این خبر، دارالقرآن حضرت محمد (ص) به عنوان پروژه مشترک کمیسیون امور مسلمین فیلیپین و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مانیل، در مسجد آبی (از مساجد دولتی فیلیپین) مشغول فعالیت و از حمایتهای مادی و معنوی رایزنی فرهنگی کشورمان برخوردار است. برای قرآنآموزان این مرکز گواهی آموزشی صادر شده و در صورت اتمام دورههای آموزشی، گواهینامه فارغالتحصیلی اعطا میشود که در صورت کسب درجه ممتاز مجوز تدریس نیز دریافت میکنند.
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