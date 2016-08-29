کاخ موزه باغچه جوق ماکو ومسجد جامع حمامیان بوکان تعیین حریم شدند

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل نبود حرایم و ضوابط مشخص دو اثر تاریخی ثبت ملی استان کاخ موزه باغچه جوق ماکو و مسجد حمامیان بوکان شاهد ساخت و سازهای نامناسب در اطراف این آثار تاریخی بودیم افزود: بر اساس پیگیری های متعدد این اداره کل نقشه های حرایم و ضوابط این دو اثر تاریخی مشخص شد.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته به دلیل بی توجهی به تعیین حریم و ضوابط آثار تاریخی شاهد ساخت و سازها و نیز آسیب ناشی از این اقدامات عمرانی در اطراف آثار تاریخی بودیم که با تعیین نقشه های حرایم تمامی اقدامات ساخت و ساز در اطراف این آثار تاریخی بر اساس ضوابط خواهد بود.

فتحی با اشاره به اهمیت تاریخی کاخ موزه باغچه جوق به عنوان تنها کاخ موزه زیبای شمال غرب کشور افزود: این اثر در حال حاضر در دست مرمت و بازسازی و سالانه گردشگران زیادی از این اثر بازدید می کنند که پیش بینی می شود با تعیین حریم آن شاهد جلوگیری از آسیب جدی خواهیم بود.

وی در خصوص مسجد حمامیان بوکان نیز گفت: این اثر تاریخی نیز قبل از جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۸ هجری بنا شده و یکی از آثار بی نظیر تاریخی است که با تعیین حریم این اثر نیز شاهد جلوگیری از هر گونه تجاوز به حریم آن خواهیم بود.

فتحی تعیین حرایم آثار تاریخی استان را از اولویت های کاری این اداره کل برشمرد و اظهارداشت: متاسفانه سالهای گذشته به دلیل بی توجهی در خصوص تعیین حریم آثار تاریخی شاهد سوء استفاده افراد سودجو و نیز ساخت و سازیهای غیرمجاز بودیم که امسال تلاش می شود باتعیین حریم از این اقدامات جلوگیری شود.

کاخ موزه باغچه جوق یکی از قصرهای رویایی کشور است که اوج ظرافت و معماری را دل خود نهفته دارد، این اثر یکی از زیباترین کاخ های ایران که عمری بیش از ۱۵۰ سال دارد از یک ساختمان دو طبقه تشکیل شده در داخل محوطه باغی به مساحت ۱۱ هکتار قراردارد، معماری کاخ تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و غربی، به ویژه معماری روسیه اواخر سده نوزدهم است.

خانواده سردار ماکویی تا سال ۱۳۵۳ در این کاخ زندگی می ‌کردند و پس از مرمت و بازسازی محوطه و ساختمان آن از سال ۱۳۵۸ به منظور بازدید عموم افتتاح شد، این کاخ موزه در سال ۱۳۶۶ در اختیار میراث فرهنگی کشور قرار گرفت.

مسجد حامیان بوکان یکی از آثار تاریخی بی نظیر استان است که جزو معماری های بی نظیر مذهبی در ایران به شمار می رود. مسجد از ترکیب سنگ لاشه معادن اطراف، آجر خشتی، چوب گردو بنا گردیده است. پی بنا که یکی از شاهکارهای معماری مقاوم در برابر زلزله و طوفان می باشد در عمق بیست متری زمین پی ریزی شده است.

نمای کلی مسجد از هنر آجر تراشی بطور کلی بهره می برد. هنری که به خوبی و به زیبایی در هم ترکیب شده و مجموعه ای ابتکاری را پدید آورده است.