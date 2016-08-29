حضرت فاطمه (س) افتخاری برای جامعه زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر برخورداری، وابسته فرهنگی و رییس خانه فرهنگ ایران در لاهور پاکستان با خانم فرحناز، مسئول بخش امور مذهبی زنان حزب تحریک مردمی این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
فرحناز در این دیدار گفت: سال گذشته به عنوان محقق قرآنی، توفیق سفر به ایران اسلامی داشتم. در آنجا شاهد حضور زنان مسلمان در عرصههای مختلف بودم. در واقع زنان مسلمان ایران از عوامل مهم پیشرفت ایران هستند.
وی افزود: از سویی دیگر جامعه سنتی پاکستان در حال تحول است و زنان در این جامعه با چالشها و موانع و مشکلات بسیاری روبرو هستند. غربیها با تبلیغات سوء، زنان ما را به سوی بیبند و باری سوق می دهد.
فرحناز ادامه داد: هدف حزب تحریک مردمی، آموزش به زنان مسلمان و آماده ساختن دختران مسلمان برای پذیرفتن مسئولیت سنگین اجتماعی با حفظ حرمت و اصالت است. ایجاد دانشگاه زنان منهاج در همین راستاست. در حال حاضر حدود ۲ هزار دختر مسلمان در رشتههای مختلف تا مقطع دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
وی همچنین گفت: ما در همه زمینهها حضرت فاطمه زهرا (س) را به عنوان الگوی زن مسلمان میدانیم و هر سال به مناسبت میلاد مبارک ایشان، روز زن را گرامی میداریم. همچنین انتظار داریم خانه فرهنگ ایران در زمینه معرفی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی زن مسلمان، با ما همکاری کند.
در ادامه این دیدار مسئول خانه فرهنگ ایران هم با بیان اینکه به فرموده امام (ره) از دامن زن مرد به معراج میرود، گفت: زنان در جامعه نقش اساسی ایفا میکنند؛ زیرا زنان با تربیت فرزندانی صالح میتوانند جامعه را اصلاح کنند.
وی تأکید کرد: اسلام مخالف محبوس کردن زنان و نیز مخالف بیبند و باری آنان است. غربیها با تبلیغ بیبند و باری و فرهنگ برهنگی تلاش میکنند سمیای زن را تخریب کنند. در غرب، زن به عنوان کالا مطرح است؛ در حالیکه اسلام تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست و تقوای الهی را ملاک قرب میشناسد.
برخورداری در پایان گفت: برگزاری سمینار و برنامههای مشترک برای معرفی حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی زن مسلمان، افتخاری بزرگ برای خود میدانیم و آماده هرگونه همکاری در این زمینه هستیم.
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