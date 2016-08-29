به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بابک سلحشور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بررسی ۱۲ مورد پرونده قصور پزشکی در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، چهار پرونده منجر به صدور رأی محکومیت کادر درمان شده است.

وی بیان اینکه در خصوص مصدومین نزاع آمار خوبی در استان وجود ندارد، بر ضرورت چاره اندیشی از سوی مسئولان ذی ربط تاکید کرد.

سلحشور با اشاره به رشد ۱۷ درصدی پرونده‌های کادر درمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، گفت: جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی و گوش حلق و بینی در صدر پرونده‌های قصور کادر درمان قرار دارند.

وی با اشاره‌ای به فضای فیزیکی اداره کل پزشکی قانونی استان، خواستار حمایت مسئولان در راستای رفع مشکلات این مرکزشد و افزود: حدود ۸۰ درصد از چارت مصوب این اداره کل خالی است و ما با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه هستیم.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از انجام یک هزار و ۲۴ مورد آزمایش و ۱۰ هزار و ۹۸۹ مورد معاینات پزشکی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و در خصوص ارجاع پرونده‌های مرگ غیرطبیعی نیز گفت: در همین مدت ۲۴۱ مورد نیز پرونده مرگ غیرطبیعی تشکیل شده است.

سلحشور با اشاره به رشد ۱۵ درصدی پرونده‌های مصدومین ناشی از تصادفات در خراسان شمالی، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال، دو هزار و ۱۳ مصدوم ناشی از تصادفات به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده است.

وی با بیان اینکه در خصوص مصدومین نزاع نیز آمار خوبی در استان وجود ندارد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال، مصدومین ناشی از نزاع، درگیری و ضرب و جرح، در مدت مشابه نسبت به سال گذشته، رشد ۲۲ درصدی داشته است.

وی پرونده‌های ثبت شده در پزشکی قانونی استان در خصوص حوادث ناشی از کار را نیز ۱۱۶ مورد عنوان و با بیان اینکه این سازمان تنها مرجع رسمی ارائه آمار و تصادفات فوتی در کشور است، اظهار داشت: در پنچ ماهه نخست امسال، شش مورد نیز فوت ناشی از حادثه کار اتفاق افتاده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان، آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات در جاده‌های برون شهری خراسان شمالی در چهارماهه نخست سال جاری را ۷۱ نفر برشمرد و افزود: در حادثه‌های درون شهری نیز، در پنچ ماهه نخست امسال آمار فوتی‌های تصادفات، رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در مورد مجوز سقط‌های درمانی اظهار داشت: از ۴۹ پرونده‌ای که امسال به پزشکی قانونی ارجاع شد، ۳۴ پرونده منجر به صدور مجوز شد که نسبت به پنچ ماهه نخست سال ۹۴، رشد ۱۲ درصدی داشته است.

سلحشور با اشاره به اینکه آمار همسر آزاری رو به افزایش است، اظهار داشت: در مجموع در پنچ ماهه نخست امسال، ۱۲ هزار و ۲۹۳ مورد پرونده به پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴، هفت درصد رشد داشته است.

این مسئول در پزشکی قانونی خراسان شمالی در مورد پروژه‌های عمرانی این اداره کل نیز گفت: ساختمان مرکز استان با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، فاروج و آشخانه با ۳۰ درصد و شیروان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در انتظار تخصیص اعتبار هستند تا تکمیل و به بهره برداری برسند.

وی پیشرفت فیزیکی ساختمان پزشکی قانونی جاجرم را نیز ۳۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم، همچنان راکد است.