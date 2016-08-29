افتتاح ۷۳۵ هزار واحد مسکن مهر در دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های مسکن مهر استان زنجان در جمع خبرنگاران گفت: زنجان استان موفق و فعال در زمینه های مختلف است و در بحث مسکن مهر هم جزو موفق ترین استانها است.

وی اظهار کرد: تا پایان مهرماه سالجاری باید دو هزار واحد مسکن مهر در استان زنجان به بهره برداری برسد.

قائم مقام وزیر راه و شهر سازی گفت: فصل کاری در استان زنجان بسیار محدود است و ۵۰ روز باقی مانده را باید مغتنم شمرد و با آماده سازی، محوطه سازی و دو شیفته کار کردن، پروژه های باقی مانده را تا پایان مهرماه و ۱۵ آبان ماه به بهره برداری رساند.

مهر آبادی تاکید کرد:زنجان باید اولین استان در کشور باشد که پرونده مسکن مهر بسته می شود.

وی افزود: از زمان اجرای مسکن مهر تاکنون، قرارداد مشارکت مدنی دو میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهر با بانکهای عامل منعقد شده که سهم استان زنجان ۳۲ هزار واحد مسکن مهر بوده است. از این تعداد ۳۰ هزار واحد به زودی به اتمام می رسد و تنها دو هزار واحد مسکن در مراحل نازک کاری قرار دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی یاد آورشد: طرحهای مسکن مهر از بزرگترین طرحهای عمرانی کشور است و باید به کارها سرعت داد و تعلل در کار باعث کند شدن برنامه ها می شود.

مهرآبادی افزود: در دولت تدبیر و امید با تمام تنگنای مالی، بیش از ۷۳۵ هزار واحد تا به امروز در سطح کشور افتتاح شده که سه میلیون نفر را پوشش داده است.

وی گفت: از مجموع یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکن مهر که در کشور افتتاح شده، ۷۳۵ هزارواحد در این دولت افتتاح شده و تا پایان مهرماه به ۸۰۰ هزار واحد می رسد.

مهرآبادی تصریح کرد: باید دستگاه های خدمات رسان برای اتمام طرحهای مسکن مهر تلاش کنند و عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در این طرح قابل تقدیر است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: با همکاری و تلاش مسئولان در تامین زیر ساختها و خدمات، هدف ما تاپان سال به مرز یک مییلون واحد خواهد رسید به عبارتی ۵۰ درصد کل پروژه های مسکن مهر در این دولت به اتمام می رسد.

مهر آبادی افزود: دولت تدبیر و امید سخت ترین دوران را طی کرده و با تامین اعتبار به هدف ۵۰ درصدی در طرحهای مسکن مهر خواهیم رسید.