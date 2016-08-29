به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، تقی کهوریان در آیین بهره برداری از نخستین واحد صنعتی مدرن سنگبری در شهرستان تکاب افزود: این میزان سرمایه گذاری ۵۰ درصد از کل حجم سرمایه گذاری در سه سال گذشته در آذربایجان غربی بیشتر است.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته میزان سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و اقتصادی آذربایجان غربی ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است اظهار کرد: این حجم از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی با توجه به موانع و مشکلات موجود در کشور بی سابقه بوده است.

کهوریان افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش های مختلف را از نتایج برجام دانست و افزود: برجام شرایط بهتر و مناسب تری برای سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور فراهم کرده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با تمام توان خود تلاش می کند تا موانع فراروی سرمایه گذاری در کشور را رفع کرده و مسیر را برای سرمایه گذاری های بیشتر هموارتر کند.

کهوریان گفت: دولت یازدهم قصد دارد شیب فعالیت و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی را تندتر کند تا سرمایه گذاران با شتاب و امنیت بیشتر در کشور به فعالیت بپردازند.

فرماندار تکاب نیز در این مراسم با بیان اینکه دولت تدبیر و امید ریل برنامه ریزی در کشور را ساماندهی کرد افزود: با استقرار دولت تدبیر و امید سیستم مدیریتی مبتنی بر تدبیر و عقلانیت در کشور حاکم شده است.

ایرج ثقفی بیان کرد: با برنامه ریزی مدون و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی، شهرستان تکاب در مسیر صنعتی شده قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی شهرستان تکاب زمینه سرمایه گذاری های بیشتر در بخش صنایع معدنی و گردشگری را فراهم کنند اضافه کرد: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه تکاب، در سند توسعه شهرستان، سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی و گردشگری به عنوان دو محور توسعه تکاب مدنظر قرار گرفته است.

وی گفت: شهرستان تکاب توان تبدیل شدن به یک شهر صنعتی و گردشگری و تولید سنگ با برند معتبر را دارد.

امام جمعه تکاب نیز در آیین بهره برداری از واحد سنگبری این شهرستان گفت: احداث این واحد صنعتی در سایه تلاش های دولتمردان و فعالان اقتصادی محقق شده است.

حجت الاسلام عبدالله محمدی با عنوان اینکه این دولت تلاش های زیادی برای راه اندازی واحدهای صنعتی در تکاب انجام داده است اظهار کرد: امیدواریم این گونه اقدامات و سرمایه گذاری در بخش صنعت در شهرستان تکاب افزایش یافته و زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

همچنین نخستین واحد صنعتی مدرن سنگبری با هدف تولید سالانه یکصد هزار متر مربع انواع سنگ های تزئینی و آنتیک با حجم سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۳۵ نفر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در شهرستان تکاب به بهره برداری رسید.