به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری اظهار کرد: اطلاعاتی از سوی ماموران انتظامی استان کرمان مبنی بر اینکه دو برادر با سوء استفاده از ثروت و اموال خود منزل بزرگ و مجللشان را در قلب شهر به مکان برپایی فسق و فجور و سرو مشروبات الکلی و ارتکاب جرائم دیگر تبدیل کردند، دریافت شد.

وی افزود: پس از بررسی و ارزیابی خبر و صحت آن ماموران نیروی انتظامی با حکم صادره از سوی معاونت دادسرا با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد منزل مذکور شده و ۳۴ زن و مرد را در حالت سرو مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی و اعمال خلاف شرع و قانون دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس منتقل کردند.

دادستان کرمان گفت: ابراز رضایت همسایگان و اهالی محل از تعطیلی این مرکز به لحاظ ایجاد مزاحمت‌های مکرر برای مردم از طریق پارتی‌های شبانه در این منزل قابل توجه بود.

سالاری اضافه کرد: در این رابطه یک باب منزل و ۱۲ دستگاه انواع خودرو بعضا لوکس و گران قیمت و مشروبات الکلی خارجی از متهمان کشف و توقیف و مکان برپایی افعال مجرمانه پلمب شد، همچنین متهمین به اتهامات شرب خمر، ایجاد مزاحمت برای اهالی محل، ارتکاب فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی و اتهامات دیگر با قرار قانونی در بازداشت بسر می‌برند.

دادستان مرکز استان کرمان ضمن هشدار به مروجین فرهنگ دین ستیز غرب بیان کرد: مردم دین محور و شهید پرور استان کرمان که با تقدیم هزاران شهید و سرداران شهید سرافراز و مدافعان حرمش همواره مدافع حریم دین و دیانت در تمامی مکان‌ها و زمان‌ها بوده‌اند، اجازه عرض اندام و گسترش فرهنگ منحط غربی را به معدود منحرفین نخواهد داد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کرمان با حساسیت انقلابی، اقتدار و صلابت دینی، فرصت جولان را از هنجار شکنان اندک و قلیل سلب خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مرفهان بی درد با تکیه بر ثروت‌های نامشروع و باد آورده بر چهره دینی و انقلابی این استان خدشه‌ای وارد سازند.