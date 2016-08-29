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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه:

جشنواره تعاونی‌های برتر در کرمانشاه برگزار می‌شود

جشنواره تعاونی‌های برتر در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در هفته تعاون جشنواره تعاونی‌های برتر استان برگزار و از برترین‌ها تجلیل به عمل خواهد آمد.

داوود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره اسوه‌های اخلاق و ایثار شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: از وظایف اصلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تنظیم ضوابط و مناسبات کار است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اقتصاد مقاومتی را امر مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و افزود: مردمی کردن اقتصاد از ارکان مهم بحث اقتصاد مقاومتی است و در این راستا بهترین و سهل‌ترین مجرا و کانال برای مردمی کردن اقتصاد تعاونی‌ها هستند.

وی با اشاره به نگاه و توجه دولت به تعاونی‌ها بیان کرد: با تلاش کارشناسان در سنوات اخیر 377 تعاونی با عضویت 8930 نفر و اشتغالزایی 4811 در استان کرمانشاه تشکیل شده و اکنون 2809 تعاونی با 38 هزار نفر اشتغالزایی و 1 میلیون و 100 هزار عضو فعال داریم همچنین تعداد 97 شرکت تعاونی به عنوان تعاونی‌های مشکل‌دار مورد بررسی قرار گرفت.

یاوری با اشاره به مشارکت حداکثری در بحث تعاونی‌های استان افزود: در مدت گذشته 77 میلیون دلار صاردات از سوی تعاونی‌های مرزی نشین استان کرمانشاه به کشور عراق انجام شده است.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته تعاون گفت: سال گذشته ثبت نام تعاونی‌های برتر را داشتیم که 980 تعاونی ثبت نام کردند و 29 تعاونی رتبه لازم را اخذ کرده و 9 تعاونی تا به مسابقات کشوری معرفی شدند که در هفته تعاون با برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

یاوری افزود: بحث منطقه آزاد قصرشیرین در سفر هیئت دولت به استان مطرح شد که در صورت به سرانجام رسیدن این موضوع تحول بسیار خوبی در سطح استان ایجاد و کاهش نرخ بیکاری را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 3755213

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