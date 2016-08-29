صنعت پخش باید به ضابطه های جهانی نزدیک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش و توزیع هدفمند و مناسب از اصول مورد نیاز حفظ سلامت در جامعه است. این موضوع که شاید در نگاه اول بسیار ابتدایی و بدیهی به نظر برسد، حالا به صنعتی بزرگ و تجارتی عظیم تبدیل شده است.
موضوعاتی همچون جایگاه صنعت پخش بر افزایش سطح سلامت جامعه، تاثیر بهبود کیفیت توزیع از طریق بهروزرسانی دانش، چالشهای پیش روی صنعت پخش و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع قرار است در سومین کنفرانس سراسری شرکتهای پخش ایران که سوم و چهارم مهر ماه سال جاری در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار میشود پرداخته شود.
مدیریت و رهبری، رویکردهای نوین پخش و فروش مجازی، مدیریت سرمایههای انسانی، مدیریت فرایندهای مالی و اقتصادی، مدیریت سیستمها و روشها و فناوری اطلاعات، از جمله محورهای مورد بحث در این کنفرانس است.
توجه به تجارت الکترونیک و رسیدن به ضابطه های جهانی نظام توزیع
دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت صنعت پخش، بر استفاده از فناوریهای جدید در حوزه صنعت پخش به ویژه کالاهای سلامت محور تاکید کرد و گفت: شرکتهای پخش میبایستی با توزیع کارآمد و کاهش هزینههای ترابری خود، برنامهریزی برای مدیریت هدفمند منابع و سرمایههای انسانی و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان و استفاده از تجهیزات پیشرفته برای افزایش سرعت عمل در فروش و توزیع خود، توجه ویژه به تجارت الکترونیک، فروش آنلاین و فروشگاههای مجازی و مدیریت شفاف و کارآمد فرایندهای مالی و اقتصادی خود در کنار مدیریت اطلاعات یکپارچه و سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه، خود را با ضابطه های جهانی تطبیق دهند و از فرصت ارتباط با کشورهای پیشرفته که علاقهمند به حضور در بازار ایران در فضای پساتحریم هستند، به نحو احسن بهرهبرداری کنند و خود را برای نزدیک کردن به استانداردهای جهانی نظام توزیع آماده کنند.
وی اضافه کرد: سازمان غذا و دارو نیز با طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت (TTAC) و همچنین حمایت از آموزشهای نتیجه محور، حذف بوروکراسیهای اداری و مکانیزه کردن فرایند گزارش عملیات و تسهیل خدمات ویژه بخش صنعت پخش و حمایت از برگزاری اینگونه کنفرانسها و انجمن صنعت پخش ایران در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 ایران در کنار زنان و مردان صنعت پخش ایران بوده و خواهد بود.
ضرورت التزام دولت، صنعت و دانشگاه در بهبود فرایندها و کاهش هزینهها
احسان عباسی ابیانه دبیر علمی سومین کنفرانس سراسری شرکتهای پخش ایران، اهداف برگزاری این سمینار را شامل شناخت ماهیت روش توزیع مویرگی مورد استفاده در شرکتهای پخش در مقایسه با نظام توزیع کیفی، اطلاع از مزایای استفاده از این روش برای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان انواع کالاها، معرفی روشهای نوین پخش و توزیع کالا در جهان، معرفی گلوگاههای اجرایی توسعه صنعت پخش، بررسی راهبردها و چالشها در توسعه کمی و کیفی شرکتهای پخش عنوان کرد.
وی افزود: محور همکاریها در تمامی مذاکرات با کشورهای اروپایی، تاکید بر سرمایهگذاری مشترک در تولید، صادرات، انتقال دانش فنی و مسائلی از این دست بوده و جذب سرمایه خارجی یا ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد فروشگاههای بزرگ عرضه کالا و خدمات که رضایتمندی بیشتر مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد، پیگیری شده است.
عدم وجود قانون مستقل برای صنعت و نظام توزیع در کشور
سعید جارودی دبیر انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران ضمن اظهار تاسف از نبود قانون مستقل برای صنعت توزیع در کشور گفت: متاسفانه در کشور ما قانون مستقل برای صنعت و نظام توزیع وجود ندارد و این امر صنعت گران ما را دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به تاثیر شرکتهای پخش در تنظیم بازار گفت: قیمت کالاها که توسط شرکتهای پخش توزیع میشود در سرتاسر کشور ثابت است و با این کار به دولت در تنظیم بازار کمک میکنیم. برای نمونه ویزیتوری که برای بازایابی و فروش به داروخانه یا فروشگاه مراجعه میکند با دستگاه الکترونیکی که به همراه دارد به راحتی موجودی انبار را میگیرد و به صورت آنلاین کارش را انجام میدهد.
شناساندن صنعت پخش به مسئولین
مصطفی خدایی رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به عضویت حدود هفتصد شرکت در انجمن صنعت ایران گفت: طی دو کنفرانس قبلی سعی انجمن در شناساندن صنعت پخش به مسئولین نهادهای دولتی بود که با همکاری سازمان غذا و دارو در کمیسیون ماده 20 سازمان غذا و دارو دارای نماینده دائمی و در هیئت نمایندگان اتاق ایران دارای نماینده ثابت هستیم و با همکاری معاونت اقتصادی وزارت صنعت معدن تجارت در صدد تدوین لایحه قانونی خاص صنعت پخش هستیم.
رفتار مصرفکننده در حال تغییر است
محمود محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص چالشهای پیش روی صنعت پخش گفت: پخش، عملیاتی سخت، توانفرسا و نیازمند برنامهریزی است که در فضای پیش رو، سختتر هم میشود.
وی به چالش منابع نیروی انسانی هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه نگاهها به شرکتهای پخش منفی است و باید تمامی دستگاهها مثل بانکها، بیمهها و شرکتهای مختلف در این عرصه با صنعت پخش همکاری کنند تا شاهد پیشرفت و ارتقای این شرکتها و ارائه خدمات بهتر به مردم باشیم.
سید ابراهیم هاشمی دبیر اجرایی سومین کنفرانس صنعت پخش ایران نیز کوچکترین اشتباه در شرکتهای توزیع پخش را در ارتباط کامل با سلامت مردم دانست و گفت: کوتاهی در این بخش باعث صدمات زیادی در کشور خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این کنفرانسها، بستر مناسبی برای بهبود فضای علمی و اجرایی شرکتهای پخش فراهم شده و نقش بیبدیل این صنعت در ارتقای سلامت جامعه مشخص شود.
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