به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه روز گذشته و در دیدار دوستانه ای که پرسپولیس با همنام قائمشهری خود برگزار کرد دچار آسیب دیدگی شد که این مساله باعث نگرانی کادر فنی سرخپوشان شده بود.

با این حال فیزیوتراپ تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد آسیب دیدگی کاپیتان سرخپوشان حاد نبوده است.

عالیشاه امروز دوشنبه در محل تمرین سرخپوشان حضور پیدا کرد و بعد از اقداماتی که روز گذشته روی پایش انجام شده بود تحت معاینات تکمیلی قرار گرفت.

میثم علیپور پس از این بررسی ها اعلام کرد آسیب دیدگی این بازیکن حاد نیست و او رفته رفته به جریان تمرینات باز خواهد گشت.

عالیشاه امروز کمی در کنار زمین زیر نظر کادر پزشکی کار کرد و بعد راهی سالن بدنسازی شد.

