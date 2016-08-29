به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان از صبح فردا سه شنبه با برگزاری مسابقات چهار وزن نخست کشتی فرنگی در شهر ماکون فرانسه آغاز می شود.

مهدی محسن نژاد، محمدرضا گرایی، مهدی ابراهیمی و امیرحسین حسینی نمایندگان اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی جوانان عصر امروز به روی باسکول می روند و رقابتهای خود را فردا برگزار می کنند.

همچنین میثم دلخانی، محمد الیاسی، آرمان علیزاده و امین میرزازاده در اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم نیز روز چهارشنبه به مصاف حریفان خود می روند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۸ شهریورماه:

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۹ شهریورماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷:۱۵: ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۱۰ شهریورماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰: رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۱۲ شهریورماه:

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۱۳ شهریورماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰: رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۷:۱۵: ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۴ شهریورماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰: رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت ایران با فرانسه دو ساعت و نیم است که ساعت ۱۰ به وقت فرانسه ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.