به گزارش خبرگزاری مهر، خانه کتاب و انجمن سینمای جوانان ایران در راستای اهداف سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز به منظور رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی به عنوان عناصر هویت ملی و ترویج کتاب و کتابخوانی در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و همزمان با بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از فیلم‌های تولید شده با موضوع کتاب و کتابخوانی، اقتباس ادبی، پاسداشت و سرگذشت و سرنوشت مؤلفان و ناشران تجلیل به عمل می آورد.

همچنین با توافق خانه کتاب و انجمن سینمای جوانان ایران دومین روز سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به نام روز «کتاب و سینما» نامگذاری شد.

علاقمندان برای ثبت نام فیلم های خود با موضوع کتاب و کتاب خوانی، اقتباس ادبی، پاسداشت، سرگذشت و سرنوشت مؤلفان و ناشران و شرکت در مسابقه «کتاب و سینما» تا تاریخ ۱۲ شهریور مهلت دارند.

آثار ثبت نام شده نیز باید تا تاریخ شنبه ۱۳ شهریور فیلم خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

آیین اختتامیه بخش «کتاب و سینما» و «جایزه بزرگ» در شب کتاب و سینما از طرف خانه کتاب به فیلم های برگزیده اهدا خواهد شد.