پروژه تعریض و بهسازی محور اک – اسفرورین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت صبح دوشنبه با حضور بهمن طاهر خانی نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی، حامد مانی فر مدیر کل راه و شهرسازی، سیاوش طاهرخانی فرماندار شهرستان تاکستان، و جمعی از مدیران و مسئولین استانی پروژه تعریض و بهسازی محور اک – اسفرورین به بهره برداری رسید.

رئیس اداره نظارت بر راههای اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در این مراسم گفت: تعریض محور اک – اسفرورین با هزینه ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید.

جبار قهاری با بیان اینکه طول این پروژه ۲ کیلومتر بوده عنوان کرد: محور محور اک – اسفرورین در چند راهی بین شهرهای زنجان، همدان، قزوین قرار داشته و ترافیک قابل توجهی را از خود عبور می دهد.

رئیس اداره نظارت بر راههای اصلی اداره کل راه و شهرسازی افزود: با توجه به حجم ترافیک عبوری از این مسیر؛ تعریض و بهسازی آن موجبات افزایش هر چه بیشتر سطح کیفی و کمی این محور در حوزه ایمنی و تسهیل در عبور و مرور را فراهم خواهد آورد.

قهاری در پایان خاطر نشان کرد: حجم مجموعه آسفالت بکار رفته در این پروژه به صورت لایه های بیندر و توپکا بیش از ۱۸۰۰۰تن است.