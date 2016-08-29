به گزارش خبرگزاری مهر، علی وطنی در مراسم افتتاحیه «کلین روم یک شرکت تولید و واردکننده تجهیزات پزشکی» گفت: در حال حاضر دو هزار و ۵۶۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد و حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده را در خود جای داده که برای این قشر اثرگذار اشتغالزایی کرده اند.

به گفته وطنی، مهم ترین دلیل رکود علمی در کشور وابستگی فناورانه و وابستگی مواد اولیه اغلب صنایع کشور به دیگر کشورها است که این وابستگی‌ها را می توان با راه اندازی و توجه جدی به شرکت های دانش بنیان تا حدودی مرتفع کرد.

وی تصریح کرد: یکی از بخش هایی که در دولت یازدهم بسیار مورد توجه قرار دارد بخش سلامت است که این بخش شامل تولید دارو، تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی می شود.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی با اشاره به اینکه در حوزه پزشکی بازار فراوانی وجود دارد، بیان کرد: داروها و تجهیزات پزشکی غیراستاندارد با سلامت و جان افراد بازی می کند به همین دلیل نیاز داریم که شرکت های دانش بنیان داخلی در این زمینه ورود کرده و به ساماندهی این بازار کمک کنند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه بسیار مهم است، گفت: ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت باعث تقویت شرکت های دانش بنیان می شود.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان و جوانان تحصیلکرده پرچمدار علم و فناوری کشور هستند و می توانند عظمت کشور را به دنیا نشان دهند، زیرا در دنیا به کشوری توسعه یافته می گویند که میزان خلاقیت و تبدیل ایده به محصول با توسعه فناوری در آن کشور بالا باشد.

وطنی افزود: در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده که ۵۰ درصد اقتصاد کشور از محل تولید، فروش و صادرات محصولات دانش بنیان تامین شود و در واقع معادل ۶۰۰ میلیارد دلار بازار اقتصادی ایران خواهد بود که برای رسیدن به این هدف می توان از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان اقدام کرد.