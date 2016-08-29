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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

معاون هماهنگی امور عمرانی گلستان:

اعتبار روستاهای گلستان در دولت یازدهم ۷۰ درصد افزایش یافت

اعتبار روستاهای گلستان در دولت یازدهم ۷۰ درصد افزایش یافت

گرگان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان از رشد ۷۰ درصدی اعتبار روستاهای گلستان در دوره دولت یازدهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی صبح دوشنبه در همایش توسعه اقتصادی روستاها که با حضور وزیر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد اظهار کرد: در سه سال عمر دولت تدبیر و امید بیش از ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار به روستاهای گلستان اختصاص یافته که رشد ۷۰ درصدی را نشان می دهد.

مروتی افزود: گلستان دارای ۸۷۹ هزار جمعیت روستانشین است که ۴۹ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد و ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در گلستان وجود دارد و ۹۰۳ شورای اسلامی روستا فعالیت می کند.

وی با اشاره به استعدادها و قابلیت های موجود در روستاها بیان کرد: دغدغه رییس جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی و توجه به توانمندی موجود در روستا موجب خودباوری گلستان در زمینه شناخت طرفیت های روستایی شده است.

وی تصریح کرد: تنوع اقلیمی و بیولوژیکی، استقرار صنایع کوچک تبدیلی، امکان زمینه تولید نوغانداری و پرورش اسب اصیل ترکمن، وجود سنت قدیمی بافت فرش، گلیم و جاجیم، برخورداری از تنوع های قومی، وجود روستاهای تاریخی و برخورداری از جاذبه های فرهنگی و گردشگری از جمله ظرفیت های موجود در روستاها هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: نهادینه کردن دانش بومی و توجه به اقتصاد روستاها و تقویت تعاونی های روستایی با تلاش و کمک دهیاری ها وشوراهای اسلامی روستاها جزو برنامه های استانداری است.

به گفته مروتی، خدمات رسانی و جمع آوری پسماندهای زباله و تسهیل اجرای طرح هادی یکی دیگر از ادقامات در حال انجام است و کمیته اقتصادی با حضور ۱۵ اداره کل مرتبط و پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی از دیگر برنامه های در حال اجرا است.

کد مطلب 3755258

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