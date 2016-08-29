نیروهای متخصص در صنعت غذا تربیت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل بیگ بابایی، معاون اداری و مالی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در بازدید مدیران استانداری خراسان رضوی از این پژوهشکده بیان کرد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، صنعت غذا در استان ۹ درصد سرمایه گذاری، ۱۱ درصد صادرات و ۱۹ درصد اشتغال به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه این موسسه پژوهشی تنها پژوهشکده کشور در صنعت غذا است که به جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور از طریق سازمان سنجش می پردازد، گفت: این مرکز می تواند نقش موثری در آموزش نیروهای متخصص صنعت غذا ایفا کند.

بیگ بابایی تاکید کرد: با توجه به تقاضا محور بودن اکثر طرح های پژوهشی جاری این پژوهشکده، این موسسه به کلینیک تخصصی برای رفع مشکلات صنعت غذا کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به محول شدن مسئولیت طرح های کلان ملی به پژوهشکده ادامه داد: انتخاب پژوهشکده به عنوان مجری طرح کلان «مدیریت سیاست‌گذاری و ارزیابی خطر آلاینده‌های غذایی و محیط زیست در بخش مواد خام کشاورزی دام و طیور و شیلات»، نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی حلال جمهوری اسلامی ایران و مباحث مربوط به پدافند غیر عامل در حوزه صنعت غذا از جمله مسائل کلانی است که با نگاه به بیماری های نهفته صنعت غذا در آینده صورت گرفته است.

وی همچنین خواستار محقق شدن بیمه پژوهش برای کاهش ریسک سرمایه گذاری فعالان صنعت در این بخش شد و گفت: در صورت عملی شدن بیمه پژوهش شاهد رونق چشمگیری در صنعت غذای کشور خواهیم بود.

در ادامه حمید رضا رحیمیان، معاون پژوهشی مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد: همکاری پژوهشکده با بنیاد ملی نخبگان و کریدور علم و فناوری استان می تواند نقش موثری در جذب اعتبارات به این مجموعه ایفا کند.

وی همچنین پیشنهاد عضویت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی را در کمیسیون های آموزش استان مطرح کرد و گفت: بیمه پژوهش های کاربردی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.