ارتباط نوعی پروتئین در مبارزه با بیماری آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری آلزایمر یک نوع زوال عقل است که با گذر زمان وخیم تر می شود. زوال عقل (دمانس) در اثر کاهش عملکرد مغز رخ داده و می تواند منجر به بیماری های خاصی شود.

اکنون مطالعات جدید محققان امریکایی موسسه سالک از ارتباط بین نوعی پروتئین در مغز با کاهش علائم آلزایمر خبر می دهد. این پروتئین Neuregulin-1

نوروگولین1 نام داشته و افزایش آن با کاهش شکل گیری پلاک های بیماری آلزایمر در ارتباط است. این پروتئین به شکل ها و عملکردهای مختلفی در مغز به فعالیت پرداخته و می تواند عامل مبارزه کننده ای علیه بیماری هایی مانند پارکینسون و شیزوفرنی باشد که با اختلالات مغزی ظاهر می شود.

کوئو فن لی Kuo-Fen Lee سرپرست این مطالعه می گوید: «تاکنون تحقیقات بسیاری بر این پروتئین و رفتارهای آن انجام شده است اما نوروگولین1 در این مطالعه با توجه به کاهش علائم آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، این پروتئین می تواند میزان متابولیسم پلاک های مرتبط با بیماری آلزایمر را نیز افزایش دهد.

آزمایشات اولیه نشان می دهد، افزایش سطح پروتئین نوروگولین 1 در مغز موش های مبتلا به بیماری آلزایمر با بهبود آزمایش های حافظه و همینطور کاهش علائم این بیماری پاسخ داده شده است.