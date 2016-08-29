دست اندرکاران مسکن مهر زنجان با دلسوزی به مسائل جانبی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای مسکن مهر استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سیاست‌های کلان دولت، مسکن دار کردن مردم تحت عنوان مسکن مهر از سالهای گذشته آغاز شده و دولت تدبیر و امید با تمام توان برای خانه دار کردن مردم تلاش می کند.

وی بیان کرد: در پروژه بزرگ عمرانی مسکن‌ مهر به رغم تمام مشکلاتی که وجود داشته است، باید هم مردم و هم مسئولان وظایف خود را به خوبی اجرا کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی در واحدهای مسکن مهر زندگی می کنند، افزود: با توجه به تراکم و ازدیاد جمعیتی که در مسکن‌های مهر وجود دارد، ساکنان باید فرهنگ آپارتمان‌نشینی را بیش از سایرین رعایت کنند و مسئولان ذی‌ربط نیز باید به مسائل فرهنگی در این پروژه‌ها توجه نشان دهند.

درویش‌امیری با بیان اینکه فراهم آوردن آسایش مردم در آپارتمان‌ها از اولویت‌هایی است که مسئولان باید به آن توجه کنند، گفت: باید کاری کنیم تا ذهنیت بدی از مسکن‌های مهر در فکر مردم ایجاد نشود و با اقدامات مناسب فضای خوبی را در این محیط برای ساکنان رقم بزنیم.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در واحدهای مسکن مهر استان زنجان خدمات جانبی از جمله آب، برق ، گاز، مسجد و مدرسه به خوبی دیده شده و این کار بسیار مهم و با ارزش است و دولت تدبیر و امید با تعهدی که دارد سعی کرده خدمات جانبی در واحدهای مسکن مهر تامین شود.

درویش امیری افزود: باید دست اندرکاران پروژه های مسکن مهر در استان زنجان با دلسوزی و با تعهد کاری خود نسبت به تامین آرامش مردم اقدام کرده و امور را با جدیت دنبال کنند تا دو هزار واحد مسکن مهر تا مهرماه سالجاری یا پایان سال به اتمام برسند.