به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه شهر ارسک با تاکید بر اینکه باید سیستم عملی کارشناسی شدهای در زمینه آبی کشور طراحی شود، افزود: دولت باید به صورت ویژه نسبت به این قضیه حمایت داشته باشد تا مردم بر اثر خشکسالی آواره نشوند.
وی با بیان اینکه علم و تخصص باید همراه با تزکیه و تعهد باشد، اظهار کرد: این دو اصل اگر از هم جدا شوند مشکل ایجاد خواهد شد.
آیتالله عبادی با بیان اینکه پیشرفت تکنولوژی تخصص است، افزود: متأسفانه در کشور ایران با وجود تخصصهای فراوان هنوز بخشی از آبهای موجود از مرزهای شمال به خارج میرود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه آبهای موجود در کشور به درستی نگهداری نشده است، گفت: علم و تخصص در کشور وجود دارد، اما تعهد نقشی ندارد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت سی و هفت سال آبهای کشور را نمیتوان کنترل کرد، بیان کرد: چاههای قدیمی و چاههایی که به ضرر سفرههای آبی هستند باید از طریق دولت خریداری شوند و مجوز آن را در جای مناسبی که آب پایداری دارد، بدهند.
نگاه مدیران به اجرای قوانین خشک است
بخشدار شهر ارسک این دیدار با اشاره به کمبود بارندگیهای چندساله اخیر، بیان کرد: با توجه به این خشکسالی ها درآمد کشاورزان و دامداران این شهر وضعیت مطلوبی ندارد.
مرتضوی با بیان اینکه هیچ کار دولتی در این زمینه انجام نمیشود، ادامه داد: متأسفانه نگاه مدیران به اجرای قانونهای خشک در خراسان جنوبی است.
مرتضوی با بیان اینکه شهرارسک نمونه ایثارگری و جهاد است، اظهار کرد: ۷۰۰ رزمنده، ۴۶ شهید و ۷۰ جانباز در این شهر وجود دارد.
بخشدار ارسک با بیان اینکه علیرغم خشکسالی های پی در پی مردم مشکلات را پشت سر میگذارند، افزود: در حال حاضر حق کسانی که در اوایل انقلاب در بخش کشاورزی سرمایهگذاری کردند بر اثر جابجایی چاهها ضایع میشود.
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