غیبت منصوریان در تمرین امروز استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز صبح استقلال پس از پیروزی در دیدار تدارکاتی مقابل راه‌آهن، از ساعت ۱۱ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد.

علیرضا منصوریان به دلیل حضور در اداره مالیات نتوانست خود را به تمرین رسانده و دیگر اعضای کادر فنی مسئولیت تمرین این روز را به عهده داشتند.

بهتاش فریبا و نصرالله عبداللهی در گوشه‌ای از زمین شاهد تمرین آبی‌پوشان بودند.

بازیکنان که روز گذشته مقابل راه‌آهن به میدان رفته بودند، ریکاوری کرده و زودتر از سایر بازیکنان زمین شماره دو را ترک کردند.

سیدمهدی رحمتی و حسین حسینی زیر نظر حمید بابازاده تمرینات ویژه‌ای را انجام دادند.

کاوه رضایی و فرشید باقری به دلیل مصدومیت و امید ابراهیمی و ووریا غفوری به دلیل حضور در اردوی تیم ملی غایبین تمرین امروز بودند.

تعدادی از ماموران آتش‌نشانی که در حال انجام دادن تست جسمانی بودند با بازیکنان استقلال خوش و بش کرده و با آنها عکس سلفی گرفتند.

بنا به دستور کادر فنی، آبی‌پوشان فردا تمرین ندارند و از روز چهارشنبه تمریناتشان را جهت آمادگی هر چه بیشتر برای دیدار مقابل ماشین‌سازی تبریز ادامه خواهند داد.

تیم فوتبال استقلال تهران یکشنبه ۲۱ شهریورماه و از هفته پنجم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان ماشین‌سازی تبریز خواهد بود.