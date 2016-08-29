  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

در هفتمین روز هفته دولت؛

مرکز بوجاری و اصلاح بذر کشاورزی شهرستان گناوه افتتاح شد

مرکز بوجاری و اصلاح بذر کشاورزی شهرستان گناوه افتتاح شد

بندر گناوه - همزمان با هفتمین روز هفته دولت، پروژه مرکز بوجاری و اصلاح بذرهای کشاورزی شهرستان گناوه با حضور فرماندار ، معاونین، بخشدار مرکزی، روسای ادارات در گناوه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حیدری مدیر جهادکشاورزی شهرستان گناوه صبح دوشنبه در آیین افتتاح مرکز بوجاری  اصلاح بذر کشاورزی شهرستان گناوه، با تبریک هفته دولت گفت: این پروژه دستگاه تولید بذر ضد عفونی شده جو و گندم با ظرفیت تولید هر ماه ۷۲۰ تن و سالانه ۶ هزار تن است . این دستگاه کاملا دیجیتالی و به هر میزان قابل تنظیم و کیسه گیری است.

حیدری افزود: میزان سرمایه گذاری در این پروژه ۴۵۰ میلیون تومان است که کاملا توسط سرمایه گذار تامین شده و در بحث اشتغالزایی ۱۲ نفر مستقیم و ۵۰ نفر غیر مستقیم در این پروژه مشغول شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه در ارتباط با خدمات این پروژه برای کشاورزان گفت: با توجه به اینکه دستگاه ناخالصی های بذر را گرفته و بذر سالم و یکدست تحویل کشاورز می دهد و همچنین خود دستگاه بذر را آغشته به سموم کشاورزی می نماید لذا شیوع بیماریهای محصولات کشاورزی  قابل کنترل خواهد بود و این پروژه از هم اکنون برای تحویل بذر نامرغوب از کشاورزان و جایگزینی آن با بذر بوجاری یکدست و ضد عفونی شده آمادگی دارد.

وی با اشاره به تامین بذر مورد نیاز کشاورزان با راه اندازی این نوع دستگاه ها گفت: نیاز بذر سالانه شهرستان ۲ هزار و ۵۰۰ تن است که از استان های همجوار خوزستان و فارس تامین می شود و امیدواریم با راه اندازی این دستگاه و دستگاه دیگری در آینده نزدیک در منطقه رودحله نیاز کشاورزان شهرستان در داخل تامین شود.

کد مطلب 3755280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها