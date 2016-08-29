کمبود امکانات باعث مهاجرت روستائیان به شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر دوشنبه در همایش توسعه اقتصادی روستاها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بیان کرد: کشور ایران سال های متمادی با بهره گیری از امکانات موجود و استفاده از ظرفیت ها در ساختار و بسط قدرت یک امپراطوری تشکیل داد.

رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم تکیه بر ظرفیت های طبیعی و خلاقیت های فردی اظهار کرد: در همین شرایط اقتصادی افراد بسیار موفقی داریم که کمبود امکانات را بهانه نکردند زیرا اعتقاد داریم انسات محور تغییر و تحول است.

وی ضمن اشاره به توصیه های دینی درباره کار و تلاش گفت: تمام کسانی که موفق بوده اند ابتدا از یک نقطه شروع کردند و سپس فعالیت خود را تا حد بی نهایت گسترش دادند.

وی درباره جایگاه روستاها تصریح کرد: روستاها مظلوم ترین مکان های سکونت انسانی در کشور هستند زیرا به صورت کلی یک عقب افتادگی و نبود توازن و تعادل در کشور وجود داشته است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بر اساس نابرابری در توزیع منابع اقتصادی، روستاها بیشتر از شهرها با ظلم مواجه شدند و به همین دلیل روستائیان زیادی به شهرها مهاجرت کردند.

رحمانی فضلی به خدمت رسانی دولت های پس از انقلاب به روستاها اشاره و اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال هنوز مشکلات بسیاری در روستاها داریم و باید با اراده ای جمعی وضعیت روستاها را اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: تغییر در مدیریت، حیطه فعالیت، امکانات و منابع، قوانین و مقررات، ظاهر و معماری و منابع مالی و سرمایه در روستاها برای انگیزه ماندن روستائیان در روستای محل سکونت خود ضروری است.

وی با تاکید بر کامل کردن زنجیره تولید بیان کرد: ۹۴ درصد زعفران دنیا از ایران صادر می شود و ۴۰ میلیارد دلار گردش مالی به همراه دارد اما سهم ایران تنها ۵۰۰ میلیون دلار است و سایر مبالغ صرف ارزش افزوده زنجیره های تولید می شود.

مقام عالی وزارت کشور از لزوم تشکیل کارگروه اقتصادی مقاومتی روستا و عشایر سخن گفت و اظهار کرد: به هر اندازه که فعالیت روستایی رشد پیدا کند، شغل ایجاد می شود و در روستا می توان با ۵۰ میلیارد تومان ۳۰۰ شغل را به وجود آورد.

عبدالرضا رحمانی فضلی بر ضرورت برندسازی در هر روستا تاکید کرد و گفت: دولت با جدیت فعالیت های روستایی را دنبال می کند و به آموزش، مهارت آموزی و مشاغل خانگی توجه دارد.

رحمانی فضلی با تاکید بر فرهنگ کار و اشتغال بیان کرد: دانشگاه های کشور باید فعال تر شوند و بیشتر پای کار بیایند. از دانشگاه ها انتظار داریم دانشجویان را برای آموزش در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی به بازار کار هدایت کنند.