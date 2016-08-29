در چلسی می مانم و برای جایگاهم مبارزه می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، «سسک فابرگاس» این فصل تحت نظر «آنتونیو کونته» فقط ۱۲ دقیقه برای تیم چلسی به میدان رفته است.

در این مدت اخبار مختلفی منتشر شد مبنی بر اینکه این هافبک ۲۹ ساله از این تیم جدا خواهد شد اما فابرگاس با پیامی که بر روی توییتر گذاشت به تمامی شایعات پاسخ داد: «برعکس آنچه نوشته شده، من و سرمربی روابط خوبی با هم داریم و او هرگز به من نگفته که می توانم از این تیم بروم. او گفته به من اعتقاد دارد و من هم همین را به او گفتم. تا پایان اینجا هستم و مبارزه می کنم و بهترین عملکردم را به نمایش می گذارم.»

فابرگاس از سال ۲۰۱۴ از بارسلونا به چلسی پیوست و تا به حال ۹۷ بار با پیرداهن این تیم به میدان رفته است.